0553 Hangi Hat? 553 Numarası Hangi Operatör?

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Şimdilerde ise artık farklı operatörler insanlara pek çok avantajı sunmaya devam ediyor. Her bir operatör ise kendi numara sıralarına göre hatlarını kullanıcılarına iletiyor. Böylece kullanıcılar diledikleri numaraları satın alabiliyorlar.

0553 Hangi Hat?

Günümüzde artık operatör sayısı ciddi anlamda artış gösterdi. Bu sayede de kullanıcılar onların isteklerini yerine getirecek olan operatörlerin arasından seçimlerini diledikleri gibi yapabiliyorlar. 0553’lü hatlar da yine kullanıma açıldığı ilk günden bu yana en fazla talep edilen hatlar arasında kendine yer bulur hale geldi. Bu hat ilk olarak Avea altyapısında yer almaktaydı. Dolayısıyla bu numara ile başlayan bir hat satın almak isteyenlerin Avea üzerinden istemiş oldukları numarayı seçmesi gerekiyordu.

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553 Numarası Hangi Operatör?

Daha sonrasında ise Avea ile Türk Telekom birleşti. Böylece 553’lü numaralar da otomatik olarak Türk Telekom altyapısını kullanmaya başlamış oldu. Yani günümüzde 553 ile başlayan numaralar temelde bu operatöre ait numaralardır. Ancak son dönemlerde numara taşıma işlemleri yapılmaktadır. İnsanlar böylece numaralarını farklı operatörlere geçirerek kullanımlarına oradan devam ediyorlar. Dolayısıyla daha öncesinde bu operatöre ait 553’lü numara kullanılıyor olsa da sonrasında hat istenilen operatöre taşınabilmektedir. Hat taşınmış olsa bile 553 ile başlayan numara kullanılmaya devam edilecektir.