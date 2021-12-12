0486 nerenin kodu? 486 telefon (alan) kodu hangi şehrin, nereye ait?

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Şehirlere ait olan alan kodları cep telefonlarından veya farklı şehir hatlarından kullanılmalıdır. Bir şehir hattı olan 0486, Şırnak şehrine ait olan bir alan kodu numarasıdır.

0486 Nerenin Kodu?

Başka şehirde yaşayan kişiler sabit numaralardan arama yaptığında telefonlarda bir alan kodu görülüyor. Numaranın başında yer alan kod, arama yapılan şehrin kodunu gösteriyor. 0486 alan kodu, Şırnak şehrini temsil eden bir numaradır.

486 Telefon (Alan) Kodu Hangi Şehrin, Nereye Ait?

486 telefon kodu hakkında internet üzerinde bilgi araması yapılabiliyor. Arandığı numarada 486 alan kodunu gören bireyler, hangi şehirden arandığını öğrenmek istiyor. Aranılan 486 alan kodu, Şırnak iline ait bir numaradır.