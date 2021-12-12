0486 nerenin kodu? 486 telefon (alan) kodu hangi şehrin, nereye ait?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
13 savaş uçağı birden havalandı Şoke eden sözler: Hepsine saldıracağız13 savaş uçağı birden havalandı! Şoke eden sözler: Hepsine saldıracağız!#Çin
Adanaspor, maç esnasında statı terk eden Samed Ali Kayaya soruşturma başlattıAdanaspor, maç esnasında statı terk eden Samed Ali Kaya'ya soruşturma başlattı#Adanaspor
Fenerbahçenin muhtemel rakiplerindendi... UEFA maçı iptal etti, hükmen...Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplerindendi... UEFA maçı iptal etti, hükmen...#Tottenham
Bakan Koca açıkladı: Omicron varyantı TürkiyedeBakan Koca açıkladı: Omicron varyantı Türkiye'de#Omicron
Bakan Bilginden asgari ücret açıklaması: Bayram havası yaratacakBakan Bilgin'den 'asgari ücret' açıklaması: 'Bayram havası yaratacak'#Asgari Ücret
Bakan Nebati: Ülkemizi başarıya götürecek adımları hızlıca atmayı sürdüreceğizBakan Nebati: Ülkemizi başarıya götürecek adımları hızlıca atmayı sürdüreceğiz#Nureddin Nebati
Cani baba Çocuklarının gözü önünde annelerini katlettiCani baba! Çocuklarının gözü önünde annelerini katletti#Kadın Cinayeti
Trabzonsporun tarihi serisi sona erdi Antalyaspora 2 golle kaybettiTrabzonspor'un tarihi serisi sona erdi! Antalyaspor'a 2 golle kaybetti#Süper Lig
Eksik ve tam aşılılar... Bakan Koca farkı ortaya koydu Son tablo açıklandıEksik ve tam aşılılar... Bakan Koca farkı ortaya koydu! Son tablo açıklandı#Koronavirüs
İnsanlık dışı işkence Mahalle sakinleri can güvenliğinden endişeliİnsanlık dışı işkence! Mahalle sakinleri can güvenliğinden endişeli#İşkence
ABDde hortum felaketi: Bilanço artıyor Validen korkutan açıklama geldiABD'de hortum felaketi: Bilanço artıyor! Validen korkutan açıklama geldi#ABD
Blue Origin 3üncü kez uzaya turist götürdü... Birçok ilke imza attıBlue Origin 3'üncü kez uzaya turist götürdü... Birçok ilke imza attı!#Blue Origin
Hastanede tedavi görüyordu... Usta oyuncudan sevindiren haberHastanede tedavi görüyordu... Usta oyuncudan sevindiren haber!#Kadir İnanır
Şaşkına çeviren kare... Görenler tekrar tekrar baktıŞaşkına çeviren kare... Görenler tekrar tekrar baktı#Yılın Fotoğrafları
Taraftarı çılgına çeviren olay Takım küme düştü, aynı gece parti verdiTaraftarı çılgına çeviren olay! Takım küme düştü, aynı gece parti verdi#Douglas Costa
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

0486 nerenin kodu? 486 telefon (alan) kodu hangi şehrin, nereye ait?

0486 nerenin kodu 486 telefon (alan) kodu hangi şehrin, nereye ait

Farklı şehirde yaşayan kişiler sabit hatlı telefonlardan alan kodu girerek istediği şehri arayabiliyor. Daha önce farklı alan kodlarından aranan kişiler, 0486 alan kodunu araştırarak hangi şehre ait olduğunu araştırıyor. 0486 alan kodunun ait olduğu şehir internet üzerinde araştırılıyor. 0486 nerenin kodu? 486 telefon (alan) kodu hangi şehrin, nereye ait merak edilen tüm detayları sizler için derledik.

Haberin Devamı

 Şehirlere ait olan alan kodları cep telefonlarından veya farklı şehir hatlarından kullanılmalıdır. Bir şehir hattı olan 0486, Şırnak şehrine ait olan bir alan kodu numarasıdır. 

 0486 Nerenin Kodu? 

 Başka şehirde yaşayan kişiler sabit numaralardan arama yaptığında telefonlarda bir alan kodu görülüyor. Numaranın başında yer alan kod, arama yapılan şehrin kodunu gösteriyor. 0486 alan kodu, Şırnak şehrini temsil eden bir numaradır. 

 486 Telefon (Alan) Kodu Hangi Şehrin, Nereye Ait? 

 486 telefon kodu hakkında internet üzerinde bilgi araması yapılabiliyor. Arandığı numarada 486 alan kodunu gören bireyler, hangi şehirden arandığını öğrenmek istiyor. Aranılan 486 alan kodu, Şırnak iline ait bir numaradır.

 

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu!

#Ünlülerin Gençlik Fotoğrafları
Yanıltıcı promosyon mesajlarına dikkat

Yanıltıcı promosyon mesajlarına dikkat

#BANKA
Bir kış kartpostalı içinde olmak: Karın en çok yakıştığı yerler | 10 şehir 13 öneri

Bir kış kartpostalı içinde olmak: Karın en çok yakıştığı yerler | 10 şehir 13 öneri

#Seyahat