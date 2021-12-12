0482 nerenin kodu? 482 telefon (alan) kodu hangi şehrin, nereye ait?

Haberin Devamı

Alan kodlarından biri olan 0482 özel bir şehre aittir. Mardin şehrinde bulunan bir telefon numarası aranmak isteniyorsa, 0482 alan kodu kullanılması gerekiyor. 0482 kodu Mardin şehrine özeldir.

0482 Nerenin Kodu?

Cep telefonları dışında sabit hatlı telefonlarda günümüzün en çok kullanılan telefon türleridir. Sabit hatlı telefonlar aranırken numaraların başına alan kodu giriliyor. Alan kodlarından biri olan 0482 kodu da kişilerin arandığı alan kodları arasındadır. 0482 alan kodu, Mardin için kullanılan bir kod türüdür.

482 Telefon (Alan) Kodu Hangi Şehrin, Nereye Ait?

Şehirlere özel olan telefon kodları için bireyler arama motorlarına yönelebiliyor. Mardin şehrine ait olan telefon kodu 482'dir.