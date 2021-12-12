0478 nerenin kodu? 478 telefon (alan) kodu hangi şehrin, nereye ait?

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Alan kodlarından biri olan 0478 alan kodu bir şehri temsil ediyor. Kişiler Ardahan şehrini aramak istediğin 0478 alan kodunu kullanması gerekiyor. Ardahan şehrine tanımlanan alan kodu, 0478'dir.

0478 Nerenin Kodu?

Şehirlerin kullandığı alan kodlarının doğru bilinmesi telefon görüşmesinin yapılmasına yardımcı olacaktır. Alan kodlarının yanlış girilmesi, telefon görüşmesini engelleyecektir. 0478 alan kodu Aradan şehrine özel kullanılan bir alan kodudur. Bireyler Ardahan şehrine ait bir telefon numarası çevirirken 0478 alan kodunu girmesi gerekiyor.

478 Telefon (Alan) Kodu Hangi Şehrin, Nereye Ait?

478 alan kodu bireylerin telefonlarında gördüğü alan kodları arasındadır. 478 telefon kodu Ardahan şehri için kullanılan bir kod türüdür.