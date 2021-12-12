0474 nerenin kodu? 474 telefon (alan) kodu hangi şehrin, nereye ait?

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Şehirlerin telefon numaralarında kullanılan telefon kodları merak edilebiliyor. Herkesin kullanabileceği 0474 telefon kodu, Kars şehri için kullanılıyor. Kars şehrinde bulunan numaraları aramak için 0474 alan kodu kullanılıyor.

0474 Nerenin Kodu?

Her insan gün içerisinde farklı numaralardan aranabiliyor. Özellikle telefon kodlarının farklı olması kişilerin araştırma yapmasına neden oluyor. 0474 telefon koduyla aranan bir kişi arandığı şehir hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kars şehrinin kullandığı telefon kodu 0474'dir.

474 Telefon (Alan) Kodu Hangi Şehrin, Nereye Ait?

Bireylerin merak ederek araştırdığı telefon kodları arasında 474 kodu da bulunuyor. 474 alan kodu Kars şehrinin kullanmış olduğu bir kod türüdür.