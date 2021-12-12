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0472 nerenin kodu? 472 telefon (alan) kodu hangi şehrin, nereye ait?

0472 nerenin kodu 472 telefon (alan) kodu hangi şehrin, nereye ait

Telefon numaralarında bulunan alan kodları yanlış girildiğinde, aramanın ulaşması mümkün değildir. Bireyler farklı illere ait olan telefon kodlarını öğrenebilmenin yollarını arıyor. 0472 telefon kodu içeren bir numaradan aranan bireyler, 0472 kodu hakkında araştırma yaparak hangi il olduğunu araştırıyor. 0472 nerenin kodu? 472 telefon (alan) kodu hangi şehrin, nereye ait? Telefon kodlarından biri olan 0472 kodu hakkında sizlere tüm detayları derledik.

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 İllerin özel olarak kullandığı telefon kodları için birkaç bilgi bulunuyor. Merak edilen 0472 telefon kodu günümüzde herkesin karşısına çıkıyor. Ağrı ili için 0472 telefon kodunu kullanmak gerekiyor. 

 0472 Nerenin Kodu? 

 Farklı bir alan kodu içeren numaradan arama alan bireyler, merak ederek alan kodunu araştırıyor. Farklı şehirden arandığını düşünenler internette araştırmalarını gerçekleştirerek, şehir bilgilerini öğrenmek istiyor. Karşılaşılan 0472 telefon kodu, Ağrı şehrine aittir. 

 472 Telefon (Alan) Kodu Hangi Şehrin, Nereye Ait? 

 Merak edilen telefon kodlarından biri olan 472 kodu Ağrı şehrine aittir. Ağrı şehrinde bulunan bir sabit numarayı çevirmeden önce, 472 telefon kodunun girilmesi arama için önemlidir.

 

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