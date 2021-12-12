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0454 nerenin kodu? 454 telefon (alan) kodu hangi şehrin, nereye ait?

0454 nerenin kodu 454 telefon (alan) kodu hangi şehrin, nereye ait

Ülkemizde her bir şehrin telefon alan kodu bulunuyor. Alan kodları kişilerin araştırdığı bir bilgidir. Hangi şehrin hangi koda sahip olduğu bireylerce araştırılmak isteniyor. Bireyler 0454 alan kodunu araştırarak, şehir bilgilerine ulaşmak istiyor. Nereye ait olduğu merak edilen bir numaradır. 0454 nerenin kodu? 454 telefon (alan) kodu hangi şehrin, nereye ait? 0454 alan kodunun hangi şehre ait olduğunu detayları ile derledik.

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 Alan kodları arasında yer alan 0454 ülkemizde bulunan bir şehre aittir. Bireyler 0454 alan kodu numarasından arama aldığında şehir bilgilerini öğrenebiliyor. 0454 alan kodu Giresun şehrine aittir. 

 0454 Nerenin Kodu? 

 Telefon alan kodları hakkında kendilerini geliştirmek isteyenler internet siteleri üzerinde inceleme yapabiliyor. Herkesin karşılaştığı 0454 alan kodunun şehir bilgileri araştırılıyor. 0454 alan kodu ülkemizde bulunan Giresun şehri için kullanılıyor. 

 454 Telefon (Alan) Kodu Hangi Şehrin, Nereye Ait? 

 Şehirlere özel tanımlanan alan kodları arama yapılacak olan şehri belirtmek için kullanılıyor. Herhangi bir şehri aramak için alan kodları kullanılıyor. Giresun şehrini aramak için ise 454 alan kodu kullanılması gerekiyor.

 

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