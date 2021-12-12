0446 nerenin kodu? 446 telefon (alan) kodu hangi şehrin, nereye ait?

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Her şehre özel bir telefon kodu bulunuyor. Alan kodu olarak da adlandırılan kodlar, şehirlerde bulunan numaraları aramak için kullanılıyor. 0446 alan kodu, Erzincan şehri için kullanılan bir koddur.

0446 Nerenin Kodu?

Şehirlerde bulunan sabit numaraları aramak için farklı kodlar kullanılıyor. Kullanılan kodların hepsi şehirlere göre ayarlanıyor. Her şehrin kendine özel olarak belirlenen bir kodu bulunuyor. Erzincan şehrinde bulunan sabit numaraları aramak için 0446 alan kodu kullanılıyor.

446 Telefon (Alan) Kodu Hangi Şehrin, Nereye Ait?

446 alan kodu olan bir numaradan aranan kişiler, hangi şehir olduğunu merak ederek araştırabiliyor. 446 alan koduna sabit numaralar, Erzincan şehrine ait olan numaralardır.