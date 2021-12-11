0416 nerenin kodu? 416 telefon (alan) kodu hangi şehrin, nereye ait?

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Telefon kodları günümüzde aktif olarak şehirler tarafından kullanılıyor. Hangi şehirden arandığını belli etmek için alan kodları kullanılıyor. Adıyaman şehrine ait olan alan kodu 0416'dır.

0416 Nerenin Kodu?

Şehirlerde kullanılan alan kodlarını öğrenmek isteyenler kendi şehrine ait kodları da araştırabiliyor. Şehirlerinin alan kodlarını merak edenler arama motorlarını tercih ediyor. 0416 alan kodu arama motorlarında aranan bir alan kodu çeşididir. 0416 alan kodu, Adıyaman şehrinde kullanılıyor.

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Şehirlerin telefon numaralarında yer alan telefon kodları kişilerce öğrenilmek isteniyor. Herkesin karşılaştığı 416 alan kodu, Adıyaman şehrini ifade eden alan kodu olarak biliniyor.