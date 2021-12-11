0386 nerenin kodu? 386 telefon (alan) kodu hangi şehrin, nereye ait?

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Şehirlerin kullandığı telefon kodları, şehirleri temsil eden numaralardır. Kırşehir şehrinde yer alan bir sabit numarayı arayabilmek için, 386 alan kodunu girmek gerekir.

0386 Nerenin Kodu?

Alan kodları hakkında bilgi edinmek isteyenler, birçok alan kodunu araştırabiliyor. 0386 kodunu araştıran kişiler de, ait olduğu şehri doğru olarak öğrenmek istiyor. Kırşehir şehrini aramak için, 0386 alan kodunun numara başına yazılması gerekir.

386 Telefon (Alan) Kodu Hangi Şehrin, Nereye Ait?

Şehirlere özel olan alan kodları, herkesin bilgi sahibi olmak istediği bir konudur. 386 alan kodu da, diğer kodlar gibi detaylı araştırılıyor. 386 kodu, Kırşehir şehri için kullanılıyor.