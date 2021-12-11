0380 nerenin kodu? 380 telefon (alan) kodu hangi şehrin, nereye ait?

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Şehirlerde sabit numaraları arayabilmenin bazı şartları bulunuyor. Numara doğru olarak yazılsa da, başındaki alan kodu oldukça önemlidir. Düzce'ye ait bir numarayı aramak için 0380 kodu kullanılmalıdır.

0380 Nerenin Kodu?

Sabit telefonlarda kullanılan alan kodlarının bir amacı bulunuyor. Şehirlerarası yapılacak olan her aramada şehirlere özel olan hazırlanan alan kodları kullanılıyor. Şehir içinde sabit numaralar her zaman alan kodları kullanılarak aranıyor. 0380 kodu, Düzce şehrine ait bir alan kodudur.

380 Telefon (Alan) Kodu Hangi Şehrin, Nereye Ait?

380 kodu mutlaka herkesin karşılaştığı bir alan kodudur. Arama yapılırken sabit numaraların başına eklenen 380 kodu, Düzce şehri için kullanılıyor.