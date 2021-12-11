0378 nerenin kodu? 378 telefon (alan) kodu hangi şehrin, nereye ait?

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Bireyler arama yaparken 0378 telefon kodunu da kullanabiliyor. Kullanılan 0378 telefon kodunun hangi şehre ait olduğunu araştıran kişiler de bulunuyor. 0378 alan kodu Bartın iline aittir.

0378 Nerenin Kodu?

İnternetten hizmet almak için bilgi toplayan bireyler, farklı alan kodlarıyla karşılaşabiliyor. Hizmet almak istediği numaraların alan kodlarını kontrol ederek, il hakkında bilgilenmek istiyor. Merak edilen 0378 alan kodu Bartın şehrinin kullanmış olduğu bir kod türüdür.

378 Telefon (Alan) Kodu Hangi Şehrin, Nereye Ait?

Şehirlerin kullandığı kodlar arasında 378 alan kodu da bulunuyor. Merak edilen ve internette araştırılan 378 alan kodu bir şehri temsil ediyor. Bartın şehrinin kullandığı bir alan kodudur.