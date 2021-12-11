0374 nerenin kodu? 374 telefon (alan) kodu hangi şehrin, nereye ait?

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Her şehrin sabit telefonları için alan kodları bulunuyor. Uzun yıllardır tanımlanan alan kodları arasında 0374 kodu da bulunuyor. Bolu ilini aramak isteyenler 0374 alan kodunu kullanması gerekiyor.

0374 Nerenin Kodu?

Telefonlarda kullanılan alan kodları pek çok kişinin ilgisini çektiği konular arasındadır. Herkesin gördüğü 0374 alan kodu, bireylerce merak edilebiliyor. İnsanlar 0374 telefon kodunu arama motorlarına yazabiliyor. 0374 alan kodu Bolu iline özel tanımlanan bir alan kodudur.

374 Telefon (Alan) Kodu Hangi Şehrin, Nereye Ait?

Alan kodları arasında bulunan 374 alan kodu bireylerin öğrenmek istediği bir bilgidir. 374 alan kodu Bolu iline tanımlanan bir numaradır.