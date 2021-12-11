0372 nerenin kodu? 372 telefon (alan) kodu hangi şehrin, nereye ait?

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0372 alan kodu herkesin kullanabileceği bir alan kodudur. Farklı bir şehirde bulunan sabit bir numara aranmak istediğinde 0372 kodu girilmelidir. 0372 kodu sadece Zonguldak şehri için kullanılmalıdır.

0372 Nerenin Kodu?

Telefonlarda kullanılan alan kodlarının neyi ifade ettiği oldukça merak ediliyor. Sabit hatlar için kullanılması gereken kodların araştırması yapılabiliyor. 0372 alan kodlu bir telefon numarasından aranan kişi, hangi şehirden arandığını öğrenmek istiyor. 0372, Zonguldak şehrine ait bir koddur.

372 Telefon (Alan) Kodu Hangi Şehrin, Nereye Ait?

372 alan kodu araştırılan telefon kodlarından biridir. 372 telefon kodunun nereye ait olduğu konusunda birçok araştırma yapılabiliyor. 372 telefon kodu Zonguldak şehrinin telefon kodudur.