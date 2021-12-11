0364 nerenin kodu? 364 telefon (alan) kodu hangi şehrin, nereye ait?

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Telefon numaraların başında herkes tarafından görülen telefon kodları bulunuyor. Telefon kodlarından biri olan 0364 kodu, Çorum ilinin kullanmış olduğu bir telefon kodudur.

0364 Nerenin Kodu?

Araştırılan bilgiler arasında telefon kodları da bulunuyor. Bireylerin araştırarak bilgi sahibi olmak istediği 0364 alan kodu günümüzde bir şehre aittir. Çorum şehrine ait bir telefon numarasını aramak için öncelikle 0364 kodu girilmelidir. 0364 telefon kodu, Çorum'a özel tanımlanan bir numaradır.

364 Telefon (Alan) Kodu Hangi Şehrin, Nereye Ait?

Bireyler gün içerisinde farklı telefon numaralarından arama alabiliyor. Telefon numarasının başında yer alan 364 alan kodu bireylerce merak ediliyor. 364 telefon koduyla başlanan bir numara arıyorsa, Çorum şehrinden arandığını gösterir.