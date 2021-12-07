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0359 nerenin kodu? 359 telefon (alan) kodu hangi ülkeye, nereye ait?

0359 nerenin kodu 359 telefon (alan) kodu hangi ülkeye, nereye ait

Diğer ülkelerden arama yapan kişilerin numarası Türkiye'ye göre biraz daha farklıdır. Yabancı ülkeden arandığını düşünenler 359 telefon kodunu araştırarak ülke hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. 0359 alan kodunun hangi ülkeyi temsil ettiği konusuyla ilgilenen kişiler arama motorlarında araştırma yapıyor. 0359 nerenin kodu? 359 telefon (alan) kodu hangi ülkeye, nereye ait tüm detayları ile derledik.

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 Her ülkenin kendine göre kullanmış olduğu bir alan kodu bulunuyor. Herhangi farklı bir ülkeden arama alındığında kodlara göre ülkeyi bulmak mümkündür. 0359 kodu Bulgaristan ülkesine ait olan bir kod türüdür. 

 0359 Nerenin Kodu? 

 Türkiye illerinde olduğu gibi ülkelerin de kendine özel tanımlanan telefon kodları bulunuyor. Avrupa’da bulunan ülkeler farklı alan kodları kullanarak arama yapmaya devam ediyor. 0359 alan kodu Bulgaristan ülkesi tarafından kullanılıyor. 

 359 Telefon (Alan) Kodu Hangi Ülkeye, Nereye Ait? 

 Farklı ülkelerden arama alan kişiler numaralar hakkında detaylı araştırma yapabiliyor. Numaranın başında bulunan alan kodlarını araştırarak, ülkelerin bilgisine ulaşabiliyor. Herkesin karşılaştığı 359 alan kodu Bulgaristan'a özel tanımlanan bir kod çeşididir.

 

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