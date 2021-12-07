0284 nerenin kodu? 284 telefon (alan) kodu hangi şehrin, nereye ait?

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0284 alan kodu, bilinmesi gereken kodlar arasında yer alıyor. 0284 alan kodu, Edirne şehrine özel tanımlanan bir alan kodu türüdür. Farklı şehirler için kullanılan bir kod değildir.

0284 Nerenin Kodu?

Şehirlerden yapılan aramalarda mutlaka alan kodu giriliyor. Cep telefonlarından sabit bir hat aranmak isteniyorsa, bulunulan şehrin alan kodu girilerek numara çevrilmelidir. 0284 kodu da Edirne'ye ait bir numaradır. Edirne dışında herhangi bir şehri 0284 alan koduyla aramak mümkün değildir.

284 Telefon (Alan) Kodu Hangi Şehrin, Nereye Ait?

Telefon kodları hakkında bilgi edinmek isteyenler, 284 alan kodunu da araştırıyor. 284 alan kodunun ait olduğu şehir, Edirne'dir.