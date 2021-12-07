0274 nerenin kodu? 274 telefon (alan) kodu hangi şehrin, nereye ait?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Szalaiden kafa karıştıran paylaşım Fenerbahçe Chelseayi yalanlamıştı ancak...Szalai'den kafa karıştıran paylaşım! Fenerbahçe Chelsea'yi yalanlamıştı ancak...#Attila Szalai
Asgari ücrette peş peşe önemli açıklamalarAsgari ücrette peş peşe önemli açıklamalar#Asgari Ücret
4-0 sonrası Süper Ligde hesaplar değişti Şampiyonu ve düşecek takımları duyurdular...4-0 sonrası Süper Lig'de hesaplar değişti! Şampiyonu ve düşecek takımları duyurdular...#Süper Lig
Bakan Koca Tesadüf değil diyerek duyurdu: 10 ayın sonuçlarına güveninBakan Koca 'Tesadüf değil' diyerek duyurdu: 10 ayın sonuçlarına güvenin! #Koronavirüs
Canlı | Almanyada kırmızı kart ve 2. golCanlı | Almanya'da kırmızı kart ve 2. gol#Borussia Dortmund
İnsanlık ölmüş Dolmuş şoföründen işçiye utandıran tepkiİnsanlık ölmüş! Dolmuş şoföründen işçiye 'utandıran' tepki#Minibüs
Dünyanın gözü buradaydı... Sona erdi Kremlin ve Beyaz Saraydan peş peşe açıklamalarDünyanın gözü buradaydı... Sona erdi! Kremlin ve Beyaz Saray'dan peş peşe açıklamalar#Ukrayna
Fenerbahçeli yöneticiden Galatasaraylıları kızdıran sözler Cincona 6 Kasımda 6 tane atmıştık...Fenerbahçeli yöneticiden Galatasaraylıları kızdıran sözler! "Cincona 6 Kasım'da 6 tane atmıştık..."#Fenerbahçe
Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme Suikast timindeki isim yakalandıKaşıkçı cinayetinde flaş gelişme! Suikast timindeki isim yakalandı#Cemal Kaşıkçı
Tarihi derbinin kazananı Fenerbahçe 7 gol, 1 kırmızı kartTarihi derbinin kazananı Fenerbahçe! 7 gol, 1 kırmızı kart#Galatasaray
Katar ile 15 anlaşma imzalandı Erdoğan: Körfez ülkeleri bizim özbeöz kardeşimizdirKatar ile 15 anlaşma imzalandı! Erdoğan: Körfez ülkeleri bizim özbeöz kardeşimizdir#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Emine Erdoğan, Katar-Türkiye Kadın Buluşması’nda konuştu..Emine Erdoğan, Katar-Türkiye Kadın Buluşması’nda konuştu.. #Emine Erdoğan
Fatih Terim hastaneye kaldırıldıFatih Terim hastaneye kaldırıldı! #Galatasaray
Meteorolojiden yeni uyarı geldi Kuvvetli sağanak ve kar... Saat verildiMeteoroloji'den yeni uyarı geldi! Kuvvetli sağanak ve kar... Saat verildi#Meteoroloji
ABDli milyarderin evine şok baskın Türkiyeye iade edilecekABD'li milyarderin evine şok baskın! Türkiye'ye iade edilecek#Ankara
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

0274 nerenin kodu? 274 telefon (alan) kodu hangi şehrin, nereye ait?

0274 nerenin kodu 274 telefon (alan) kodu hangi şehrin, nereye ait

Telefon numaralarının başında genellikle farklı alan kodları bulunuyor. Numaralarda görülen alan kodları kişilerce araştırılan bilgiler arasındadır. 0274 telefon kodu herkesin görebileceği veya kullanabileceği bir telefon kodu türüdür. 0274 telefon kodu gören bireyler araştırmalarını internet üzerinden gerçekleştiriyor. 0274 nerenin kodu? 274 telefon (alan) kodu hangi şehrin, nereye ait tüm detayları ile derledik.

Haberin Devamı

Şehirlerin birbirinden farklı olarak kullandığı bir telefon kodu bulunuyor. Kullanılan telefon kodları şehirleri ifade ediyor. 0274 telefon kodu Kütahya şehrinin kullanmış olduğu bir numaradır. 

 0274 Nerenin Kodu? 

 Telefon kodu konusunda bilgi araştıranlar gün içerisinde farklı numaralardan aranabiliyor. Farklı numaraları gören her birey ilk olarak telefon numaralarında yer alan alan kodunu inceliyor. 0274 herkesin arandığı bir alan kodudur. 0274 telefon kodu Kütahya şehrinde kullanılıyor. 

 274 Telefon (Alan) Kodu Hangi Şehrin, Nereye Ait? 

 Telefon kodlarından biri olan 274 herkes tarafından araştırılıyor. Daha önce 274 alan kodu içeren bir telefonla aranan bireyler internet üzerinde 274 telefon kodunu araştırabiliyor. 274 alan kodu Kütahya'ya özel olan bir kod türüdür.

 

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın
Gözyaşları içinde açıklamıştı... Alec Baldwin herkesi şaşırttı

Gözyaşları içinde açıklamıştı... Alec Baldwin herkesi şaşırttı!

#Alec Baldwin
İklim krizi bir buna etki etmemişti Küresel ısınma neden albatrosların yuvasını yıkıyor

İklim krizi bir buna etki etmemişti! Küresel ısınma neden albatrosların yuvasını yıkıyor?

#İklim Krizi