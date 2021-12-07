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0248 nerenin kodu? 248 telefon (alan) kodu hangi şehrin, nereye ait?

0248 nerenin kodu 248 telefon (alan) kodu hangi şehrin, nereye ait

İllerin kullandığı telefon numaraların başında telefon kodları yer alıyor. Telefon kodları numaranın hangi şehre ait olduğunu gösteren kod türleridir. Bireylerin karşılaştığı 0248 telefon kodunun bilgileri kişilerce araştırılıyor. Telefon kodlarını araştıran bireyler 0248 telefon kodunun bilgilerine ulaşmak istiyor. 0248 nerenin kodu? 248 telefon (alan) kodu hangi şehrin, nereye ait? 0248 kodu hakkında tüm detayları sizler için derledik.

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Telefon kodlarından biri olan 0248 kodu, herkesin gördüğü bir kod türüdür. İllerin özel olarak kullandığı kodlardan biri olan 0248 kodu, Burdur şehrinin kullandığı kodlardır. 

 0248 Nerenin Kodu? 

 Gün içerisinde telefonlara gelen aramalarda farklı telefon kodları görülebiliyor. Bireyler arandıkları telefon numarasının başındaki kodları araştırarak, aranılan il hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. 0248 telefon kodu da bireylerin arandığı telefon numaralarının başında bulunuyor. Burdur şehrine ait olan alan kodu, 0248'dir. 

 248 Telefon (Alan) Kodu Hangi Şehrin, Nereye Ait? 

 Telefon kodları arasında bulunan 248 kodu, bireylerin öğrenmek istediği bir kod türüdür. Burdur şehrinde bulunan telefonları aramak için 248 kodu kullanılıyor.

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