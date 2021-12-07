0232 nerenin kodu? 90232 telefon kodu hangi şehrin, nereye ait?

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Şehirlerin kullandığı alan kodlarıyla ilgili yapılan araştırmalar bilgi sahibi edinmek adına yapılıyor. 0232 hatlı numaranın ait olduğu şehir, İzmir'dir. İzmir şehrinde bulunan sabit numaralar, 0232 alan kodu girilerek aranıyor.

0232 Nerenin Kodu?

Şehirlerin kullandığı alan kodları hakkında bilgi paylaşımları internet sitelerinden yapılıyor. 0232 kodu da internette araştırılarak öğrenilmek istenebiliyor. Hangi şehre ait olduğu konusunda, kapsamlı bir araştırma yapılıyor. 0232 alan kodu, İzmir şehrinin alan kodudur.

0232 Telefon Kodu Hangi Şehrin, Nereye Ait?

0232 telefon kodunun hangi şehir için kullanıldığı, telefon kullanıcıları tarafından merak ediliyor. Telefon kullanıcıları cep telefonlarından İzmir şehrinde bulunan bir sabit numarayı aramak için, 0232 alan kodunu girmesi gerekir.