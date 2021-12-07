0043 nerenin kodu? 43 telefon (alan) kodu hangi şehrin, nereye ait?

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Ülkelerin kullanmış olduğu numaraların başında bir alan kodu bulunuyor. Farklı bir ülkeden aranan kişiler alan kodlarından ülkeleri öğrenebiliyor. 0043 alan kodu, Avusturya ülkesi tarafından kullanılıyor.

0043 Nerenin Kodu?

Her insan farklı ülkelerden arandığında alan kodları konusunda araştırma yapabiliyor. Yabancı bir ülkeden aranan kişiler numaraların başında değişik kodlar görebiliyor. Numara başında 0043 alan kodu bulunuyorsa, Avusturya ülkesinden arandığı anlaşılıyor.

43 Telefon (Alan) Kodu Hangi Şehrin, Nereye Ait?

Bireyler Avusturya ülkesine ait olan bir numarayı aramak istediğinde hangi alan kodu gireceğini bilmiyor. Araştırma yapan bireyler Avusturya ülkesinin alan kodunu öğrenebiliyor. Avusturya ülkesini ararken 43 alan kodu girilmesi gerekiyor.