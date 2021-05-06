0033 vergi kodu nedir? Kurum geçici vergisi ödeme işlemi

Her vergi mükellefi, belirli dönemlerde yine dönemsel olarak kar ve zararlarını beyan etmek durumundadırlar. Bu kar ve zararın beyan edildiği verginin adı geçici vergi beyannamesidir. Geçici vergi beyannamesinde şirketler zararda ise herhangi bir vergi tahsili yapılmaz. Sadece damga verileri alınır. Ancak firma karda ise bu kar üzerinden hesaplanan tutar vergi olarak tahakkuk ettirilir.

0033 Vergi Kodu Nedir?

0333 vergi kodu, Kurum Geçici Vergisine verilmiş olan koddur. Bu kodun beyan edildiği vergi sadece Kurumlar Vergisi mükelleflerinin sorumlu olduğu bir vergi türüdür. Kurum Geçici Vergi, yılda 4 dönem beyan edilmektedir. Bu beyan dönemlerine takiben yine ödemesi de 4 dönem olarak yapılmaktadır. Şirketlerin karları üzerinden alınan verginin oranı kadar belirlenen bedel mükellefe tahakkuk edilmektedir. Zararda olan şirketler Kurum Geçici Vergi beyan etmek zorundadırlar. Ancak zarar durumunda herhangi bir vergi tahsil edilmesi söz konusu değildir.

Kurum Geçici Vergisi Ödemesi Nasıl Yapılır?

Kurum Geçici Vergi ödemesi, beyannamenin verildiği ayın 17 sinde ödenmesi gerekmektedir. Bu süre zarfında ödeme yapılmaz ise gecikme zammı uygulanmaktadır. Eğer bu süre hafta sonuna denk gelirse uzayabilmektedir. Ödeme için belirlenen süre iş günü tanımı içerisinde yapılmaktadır. Kurum geçici vergi ödemeleri vergi daireleri veznelerinden, mal müdürlüğü veznelerinden, e devletten, gelir idaresi sistemi üzerinden, PTT veznelerinden ve anlaşmalı bankaların veznelerinden, ayrıca internet bankacılığı aracılığıyla da ödenmesi yapılabilir.