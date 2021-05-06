0032 vergi kodu nedir? Gelir geçici vergi ödeme işlemi

Ülkemizde bulunan vergi kodlarından birisi de 0032 numaralı vergi kodudur. Bu vergi halk arasında peşin vergi olarak bilinse de gerçek ismi Gelir Geçici vergisidir.

0032 Vergi Kodu Nedir?

0032 numaralı vergi kodu Gelir Geçici Vergi olarak bilinmektedir. Ticari kazanç sahipleri, serbest meslek erbabı ve kurumlar vergisi mükelleflerinin cari vergilendirme dönemlerinin Gelir ve Kurumlar vergisine mahsuben üçer aylık kazançları üzerinden hesaplanan ve ödenen vergiye pesin vergi uygulaması diğer adı ile Gelir Geçici vergisi adı verilmektedir. Gelir vergisi ve Kurumlar Vergisi için tüm yılın kar ve zarar hesaplamalarının tek seferde yapılması beklenmeden üçer alık dönem şeklinde kazancın önden tahsil edilmesi amacıyla geliştirilen bir vergi türüdür.

5035 Sayılı Kanuna Göre Gelir Geçici Vergisi Ödeme İşlemi Nasıl Yapılır?

Vergi türlerine göre ödeme dönemleri de birbirinden farklı olabilmektedir. Gelir Geçici Vergi beyannamesi ilgili 3 aylık döneminin bitimini takip eden 2. ayın 17. gününe kadar ödenmektedir. Ocak, Şubat ve Mart ayının dönemlerine ait olan Gelir Geçici Vergi 14 Mayıs akşamına kadar verilir ve 17 Mayıs akşamına kadar ödenmektedir.

Vergi ödeme işlemleri Vergi Daireleri müdürlüklerince takip ve tahsilatı yapılan vergi, harç, ceza ve diğer işlemler vergi daireleri veznelerine yapılabilir. Bunlar dışında Gelir Geçici Vergisi anlaşmalı bankalar tarafından ve PTT tarafından da yapılmaktadır. Devlet bankaları ve vergi daireleri dışında internet sayfalarından da ödeme yapabilmek mümkündür.