0003 vergi kodu nedir? Gelir vergisi S. (Muhtasar) deme işlemi

Günümüzde ödemesi zorunlu olunan vergi türlerinden birisi de 0003 kodlu Gelir Vergisi S ( Muhtasar ) vergi çeşididir. Muhtasar beyannamede vergi asıl vergi sorumlusu tarafından talep edilmektedir. Vergi borçlusu muhtasar beyannamede vergi sorunluluğuna dahil olmamaktadır.

0003 Vergi Kodu Nedir?

Muhtasar beyanname gelir vergisine ilişkin beyan türlerinden birisi olmaktadır. Gelir Vergisi kanunun 84. maddesinde belirtilen ifadeye göre işverenler veya vergi tevkifatı yapan diğer kişiler tarafından kesilen vergi matrahlarının toplu olarak vergi dairesine bildirilmesidir. Vergi sorunlusu başkasına ait bir vergi borcunun ödenmesinden kanunu olarak sorumlu tutulan taraftır. Bu vergi türünün vergi kodu ise 0003 şeklinde belirtilmiştir.

5035 Sayılı Kanuna Göre Gelir Vergisi Muhtasar Beyanname Ödeme İşlemi Nasıl Yapılır?

Muhtasar beyanname aylık veya üç aylık periyotlar şeklinde beyan edilmektedir. Üç aylık beyan kapsamına girmek için vergi dairesi konu ile ilgili olarak bilgilendirilmelidir. Ayrıca iş yerinde çalışan personelin ise 10 kişiden daha az olmalıdır. Eğer beyan edilecek olan kalemler arasında zirai ürün bedelleri üzerinden yapılmış olan tevkifatı var ise aylın beyan edilmektedir. Gelir Vergisi Muhtasar ödeme zamanı şu şekilde belirtilmiştir:

- Üç aylık beyan için beyan süresi dönemin son ayını takip eden ayın 26. akşamına kadar,

- Aylık beyanlarda ise ayı takip eden ayın 26. günü akşamına kadar beyan edilmesi ve ödenmesi gerekmektedir.

Gelir Vergisi Muhtasar beyanname ödemeleri ile Gelir İdaresi başkanlığı tarafından duyurulan anlaşmalı bankalara ödenmektedir. Bunlar dışında aynı kurumun sanal POS ile ödeme yapılan web uzantısı da yer almaktadır.