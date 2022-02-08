0 üssü 2 kaçtır? 0 üzeri 2 sayısı nedir

Haberin Devamı

Bu özellikler içinde tabanın ve üssün çeşitli etkileri vardır. Ayrıca taban ya da üssün işaret durumu da çok önemlidir. Bunlar temel alınarak toplama, çıkarma, çarpma ya da bölme işlemi gerçekleşmektedir. Farklı özelliğe sahip sayılar da vardır bunlardan bir tanesi de 0 sayısıdır. 0 bulunduğu yere göre belirleyici bir sayı olmaktadır.

0 üssü 2 Kaçtır?

0 sayısı tabanda olduğu yutucu bir sayı olma özelliği taşımaktadır. Bundan dolayı 0 üzeri 2 sayısı yine 0 sayısına eşit olmaktadır. Bunu şu şekilde düşünmek de mümkündür: 2 tane 0 sayısının çarpılması. Sonuç yine 0 olacaktır. Taban 0 ise üs hangi sayı olursa olsun sonuç daima 0 olur. Sade sıfırın sıfırıncı üssü tanımsızdır.