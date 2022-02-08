0 üssü 0 kaçtır? 0 üzeri 0 sayısı nedir

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0 matematik de etkisiz elemandır. Yani herhangi bir sayıyı 0 ile toplamak anlamsız olacaktır. Bir sayısının 0 ile çarpımı da sonucu 0 yapmaktadır. 0 üssü 0 da matematikte sık kullanılan bir işlemdir. Ancak sonucu diğer işlemlere göre biraz daha farklıdır.

0 Üssü 0 Kaçtır?

Sıfır harici bütün sayıların 0 kuvvetine bakacak olursak her biri 1'e eşittir. Ancak bu durum 0'da biraz farklılık göstermektedir. 0 üssü 0 hala belirsiz olarak kabul edilse bile 0 üssü 0 yine 0 olarak kabul edilmiştir.

0 Üzeri 0 Sayısı Nedir?

0'ın bütün kuvvetleri yine bize 0 sonucunu vermektedir. Bu durumda o üzeri 0'da 0'dır.