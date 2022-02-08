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0 Faktöriyel Kaçtır Ve Neden 1'e Eşit Olur?

0 Faktöriyel Kaçtır Ve Neden 1e Eşit Olur

En çok merak edilen konular içerisinde 0 faktöriyelin kaç olduğudur. Aynı zamanda buna karşılık gelen rakamı neden denk olduğu da merak edilen konular arasında gelmektedir. Peki, 0 faktöriyel kaçtır ve neden 1'e eşit olur tüm detayları ile derledik.

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 Sıfır faktöriyel belli bir sabit rakama karşılık gelmektedir. Bu rakamın da aynı zamanda belli bir anlamı bulunmaktadır. Diğer bir deyişle 0 faktöriyelin karşılığı gelmiş ona rakam matematiksel bir sebepten dolayı 1’e denk olur. 

 0 Faktöriyel Kaçtır? 

 Sıfır faktöriyel karşılığı olarak 1 sayısı öne çıkar. Bu doğrultuda denklem üzerinden ele alındığı vakit şu şekilde bir karşılık bulunmaktadır; 

 0! = 1 

 Yukarıda olduğu gibi söz konusu sıfır faktöriyel olduğu zaman karşılık olarak bir rakamı öne çıkar. 

 0 Faktöriyel Neden 1'e Eşit Olur? 

 0 faktör ile karşılık gelen 1 sayısının cevabı aslına bakılırsa çok fazla takvim etmez. Ancak çok tatmin edici olmasa bile genel anlamda matematiksel tanımı gereği bu karşılık öne çıkar. Çünkü faktöriyel rakamlar değeri orijinal sayıya eşit ya da tüm pozitif rakamlar olarak ifade edilir.

 

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