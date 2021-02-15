​YÖK anketi: Sağlık Bakanlığı’ndan görüş istenmesi doğru mu?

Ankette, bahar döneminde online eğitime ilişkin akademisyen ve öğrencilerin verdiği cevaplar da Sağlık Bakanlığı ile paylaşıldı. Yapılan anketle ilgili bazı detayları paylaşan YÖK Başkanı Saraç’ın yaptığı yazılı açıklama şöyle:

"'Yeni YÖK' olarak, nitelikli eğitim, dijital dönüşüm, veri yönetimi ve kalite esaslı çalışma süreçlerimizde; yenilikçi değişimi, etkin iletişimi, üniversitelere yetki devri ve yetki paylaşımını önemsediğimizi belirterek geçen hafta öğrenci ve öğretim elemanlarımızın küresel salgın dönemindeki online eğitime ilişkin görüşlerine başvurmuştuk.

EN BÜYÜK ANKETLERDEN BİRİ

Bu anket katılımcı sayısı bakımından, 'ülkemizde yapılan en büyük anketlerden birisi' olma özelliğine sahip oldu. Bu kadar geniş bir katılımın olduğu anketin sonuçlarının elbette bizlerin karar alma süreçlerinde önemi var.

SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN GÖRÜŞ İSTENMESİ DESTEKLENİYOR MU?

Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumlara da hocalarımız ve öğrencilerimizin görüşlerini iletiyoruz. Öğrencilerimizin sadece yüzde 11’i, öğretim elemanlarının ise sadece yüzde 3’ü Sağlık Bakanlığı’ndan görüş alınmasını doğru bulmuyor. Diğer bir ifadeyle Sağlık Bakanlığının görüşlerini alma politikamız, öğrencilerimiz ve öğretim elemanlarımız tarafından güçlü bir şekilde desteklendi. Bilindiği üzere YÖK tarafından Sağlık Bakanlığına bahar dönemindeki eğitim öğretimle ilgili görüşü sorulmuştu. Sağlık Bakanlığının görüşünün bu hafta içi netleşeceğini umuyoruz. Belirsizliğin giderilmesi için bu önemli. Sağlık Bakanlığından gelecek görüş istikametinde gecikmeksizin gerekli kararlar alınacak. Nitekim üniversitelerdeki hocalarımız ve idari personelin de kademeli bir şekilde aşılanmasının yükseköğretimin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesinde ne denli önemli olduğu açık. Bununla ilgili talebimizi de geçtiğimiz aylarda Sağlık Bakanlığına iletmiştik.

1 MİLYON 255 BİN ÖĞRENCİ KATILDI

Anketimize gönüllülük esasında katılan 1 milyon 255 bin öğrencimiz ile 29 bin öğretim elemanımıza ve ankete katkı veren başta rektörlerimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim. Görüşlerini paylaşan öğretim elemanlarımızın ve öğrencilerimizin şunu bilmesini istiyoruz. Görüşleri dikkate alıyoruz, yetki alanımızdaki karar süreçlerimize yansıtmaya çalışıyoruz, yetki alanımız dışındakileri de ilgililerle paylaşıyoruz. Ankete cevap veren öğrencilerimizin yüzde 55’i kız öğrencilerimiz. Ankete katılımlarının erkeklerden anlamlı ölçüde daha fazla olmasının, önemli ve umut verici bir ayrıntı olduğunu da belirtmek isterim. Anket sonuçlarının bütününün kamuoyuyla bu hafta içerisinde paylaşılması planlandı."