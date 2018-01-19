KarneGünü sosyal medyada

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Yaklaşık 18 milyon öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline çıkıyor. Onlar kadar veliler de karne heyecanı yaşıyor. Bu nedenle karneler sosyal medyanın gündemine de taşındı. Kullanıcılar #KarneGünü hashtag'i ile Twitter'da yorum yaptı ve birbirinden komik caps'ler paylaştı. İşte o capsler ve yorumlar:

@bakideveci

Çoluk çocuk torun tombalaklı karne temalı foto paylaşma günleri tüm yurtta, dış temsilciliklerde ve yavru vatan kıbrısta kutlanıyor.

#karnegünü hayırlı cumalar

@SagSidar

Bugün çocuklar ebeveynlerinin karnesini getirecek eve. Unutmayın..! İyi bir karne getirirse evladınız; onu iyi yönlendirmiş, onunla yeterince ilgilenmişsiniz demektir. Kötü bir karne getirirse; muhakkak bir yerlerde yanlışlık yapmışsınızdır. #KarneGünü

@ben_selver

Bazı çocuklar karne için uyandı bazı çocuklar ise işe gidip ekmek parası kazanmak için işte dünya adaleti böyle.... #KarneGünü

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@_Uykucu_bayan_

#KarneGünü 15 gün uyucam yatcam yicem içicem eğlencem bla bla bla demicem ders çalışcam ben😂😂😂😂👊😎

@xspac3x

Okul fondöten kokuyor defileye mi geldik okula mı? Şaşkınız🤦‍♂️🤦‍♂️ #KarneGünü

@ariksengul

Mini Mini birler, çalışkan ikiler, hey gidi günler hey... :) #KarneGünü

@sukran_krks

#KarneGünü hoş geldin alarmsız sabahlar:)) İyi tatiller...

@HarunnPolat

91 ortalamayla takdir alamayan tek öğrenci olarak tarihe geçeceğim.

#KarneGünü

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