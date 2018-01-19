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#KarneGünü sosyal medyada

#Karne#SOSYAL MEDYA#Twitter
#KarneGünü sosyal medyada

#KarneGünü sosyal medyada da gündem oldu. Kullanıcılar karnelerle ilgili mesajlar paylaşarak karne gününü Trend Topic listesine taşıdı. Mesajlar arasında karne notlarının veliye verildiği uyarıları da yapıldı, öğrencilerse tatil planlarını yazdı. Ayrıca birbirinden komik capsler de paylaşıldı.

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Yaklaşık 18 milyon öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline çıkıyor. Onlar kadar veliler de karne heyecanı yaşıyor. Bu nedenle karneler sosyal medyanın gündemine de taşındı. Kullanıcılar #KarneGünü hashtag'i ile Twitter'da yorum yaptı ve birbirinden komik caps'ler paylaştı. İşte o capsler ve yorumlar: 

@bakideveci
Çoluk çocuk torun tombalaklı karne temalı foto paylaşma günleri tüm yurtta, dış temsilciliklerde ve yavru vatan kıbrısta kutlanıyor.
#karnegünü hayırlı cumalar

@SagSidar
Bugün çocuklar ebeveynlerinin karnesini getirecek eve. Unutmayın..! İyi bir karne getirirse evladınız; onu iyi yönlendirmiş, onunla yeterince ilgilenmişsiniz demektir. Kötü bir karne getirirse; muhakkak bir yerlerde yanlışlık yapmışsınızdır. #KarneGünü

@ben_selver
Bazı çocuklar karne için uyandı bazı çocuklar ise işe gidip ekmek parası kazanmak için işte dünya adaleti böyle.... #KarneGünü

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@_Uykucu_bayan_
#KarneGünü 15 gün uyucam yatcam yicem içicem eğlencem bla bla bla demicem ders çalışcam ben😂😂😂😂👊😎

@xspac3x
Okul fondöten kokuyor defileye mi geldik okula mı? Şaşkınız🤦‍♂️🤦‍♂️ #KarneGünü

@ariksengul
Mini Mini birler, çalışkan ikiler, hey gidi günler hey... :) #KarneGünü

@sukran_krks
#KarneGünü hoş geldin alarmsız sabahlar:)) İyi tatiller...

@HarunnPolat
91 ortalamayla takdir alamayan tek öğrenci olarak tarihe geçeceğim.
#KarneGünü

#KarneGünü sosyal medyada


#KarneGünü sosyal medyada


#KarneGünü sosyal medyada


#KarneGünü sosyal medyada


#KarneGünü sosyal medyada


#KarneGünü sosyal medyada

 

 

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#Karne#SOSYAL MEDYA#Twitter

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