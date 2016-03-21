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#DownSendromlularGunu sosyal medya gündeminde

#Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü#21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü#21 Mart
#DownSendromlularGunu sosyal medya gündeminde

Bugün 21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü. Bu konuda toplumu bilinçlendirmek için her yıl çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Üniversiteler, dernekler bu konuda farkındalık yaratmak için çalışmalar yaparken Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü sosyal medyanın da gündemine girdi. 

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Kullanıcılar #DownSendromlularGunu hashtagi ile down sendromuna dikkat çekerek, bunun bir hastalık olmadığını anlatmaya çalıştı. Öte yandan Gedik Üniversitesi de bugün için iki farklı program hazırladı. Akranlarda olumlu tutum gelişimini sağlamaya yönelik olarak ‘Aktif Yaşam Merkezi’nde eğitim alan down sendromlu 0-24 yaş arasındaki çocuk ve gençlerin, Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğrencileri ve Cemile Çopuroğlu Ortaokulu öğrencileri ile birlikte katılacağı ‘Bütünleşik Fiziksel Aktivite’ programı Dolayoba Spor Tesisleri’nde 13.30- 16.00 saatleri arasında yapılacak. ‘Bütünleşik Fiziksel Aktivite Programı’ ile aynı saatlerde down sendromlu çocuğa sahip ebeveynler ‘Eğitimde + 1: Down sendromlu bireylerin toplumsal yaşama katılım sürecinde eğitimin rolü, yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri’ çalıştayında olacak. Çalıştay 5-6 kişilik gruplar halinde, odak grup görüşmeleri şeklinde gerçekleştirilecek. Odak grup görüşmelerinden yola çıkılarak hazırlanacak çalıştay raporu web sayfasından yayınlanacak ve ilgili kurumlara iletilerek down sendromlu çocuklar için daha uygun ve adil bir eğitim çevresi oluşturulmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

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İşte Twitter’da yapılan yorumlardan bazıları: 

Kime Ne Yazar?! ‏@KimNeYazar  
Onları kırmayın, üzmeyin, onların farkına varın. Down sendromu hastalık değil, genetik bir farklılıktır. #DownSendromlularGunu farkına varın

komik çocuk ‏@ugurakin1988  
Türkiye#DownSendromlularGunu Tıpkı sizin gibiydiler +1 Farkla

LOkum ‏@lokumstory  
Her birinin muhabbeti birbirinden güzel. İyiki varlar. #DownSendromlularGunu

Cuma Ali Taşcı ‏@cumaalitac  
Down sendromu bir hastalık değil, sevimli bir farklılıdır.  #DownSendromlularGunu

Ozlem Balkanlı ‏@ozlem_ozlem1903  
Sevgi dolu yürekler   #DownSendromlularGunu

Düşünürüz ‏@ky61027625  
TürkiyeDown demek bir eksiklik degıl bir yaşam secenegi demek Dışsal görünüş bizi birbirimizden ayıramaz #DownSendromlularGunu

fatma patır ‏@fatma_patr  
TürkiyeGerçek Dostlar Kromozom saymaz! Bir gün değil, her gün farkında olalım! #DownSendromlularGunu

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Mediş ‏@Jelibonnccu  
#DownSendromlularGunu gerçek dostlar kromozom saymazlar  

sonradan gurme ‏@muharrem_aras  
#DownSendromlularGunu Onlar hasta değiller tek farkları bizlerden daha güzel gülümsemeleridir

ALMORA ‏@almoraa  
Tek farkları tertemiz kalpleri .. Gülümseyen yüzlerinin farkında olalım ..! #DownSendromlularGunu

Dilek Erenoğlu ‏@DilekErenoglu  
Bizlerden tek farkları kromozomlarının sayısı değil, yalansız, menfaatsiz ve zararsız olmaları. #DownSendromlularGunu

TeomanİÇTEN ‏@teomanictenn  
#DownSendromlularGunu özel ve güzel insanLarın günü

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