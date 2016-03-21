DownSendromlularGunu sosyal medya gündeminde

Kullanıcılar #DownSendromlularGunu hashtagi ile down sendromuna dikkat çekerek, bunun bir hastalık olmadığını anlatmaya çalıştı. Öte yandan Gedik Üniversitesi de bugün için iki farklı program hazırladı. Akranlarda olumlu tutum gelişimini sağlamaya yönelik olarak ‘Aktif Yaşam Merkezi’nde eğitim alan down sendromlu 0-24 yaş arasındaki çocuk ve gençlerin, Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğrencileri ve Cemile Çopuroğlu Ortaokulu öğrencileri ile birlikte katılacağı ‘Bütünleşik Fiziksel Aktivite’ programı Dolayoba Spor Tesisleri’nde 13.30- 16.00 saatleri arasında yapılacak. ‘Bütünleşik Fiziksel Aktivite Programı’ ile aynı saatlerde down sendromlu çocuğa sahip ebeveynler ‘Eğitimde + 1: Down sendromlu bireylerin toplumsal yaşama katılım sürecinde eğitimin rolü, yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri’ çalıştayında olacak. Çalıştay 5-6 kişilik gruplar halinde, odak grup görüşmeleri şeklinde gerçekleştirilecek. Odak grup görüşmelerinden yola çıkılarak hazırlanacak çalıştay raporu web sayfasından yayınlanacak ve ilgili kurumlara iletilerek down sendromlu çocuklar için daha uygun ve adil bir eğitim çevresi oluşturulmasına katkı sağlanması hedefleniyor.
İşte Twitter’da yapılan yorumlardan bazıları:
Kime Ne Yazar?! @KimNeYazar
Onları kırmayın, üzmeyin, onların farkına varın. Down sendromu hastalık değil, genetik bir farklılıktır. #DownSendromlularGunu farkına varın
komik çocuk @ugurakin1988
Türkiye#DownSendromlularGunu Tıpkı sizin gibiydiler +1 Farkla
LOkum @lokumstory
Her birinin muhabbeti birbirinden güzel. İyiki varlar. #DownSendromlularGunu
Cuma Ali Taşcı @cumaalitac
Down sendromu bir hastalık değil, sevimli bir farklılıdır. #DownSendromlularGunu
Ozlem Balkanlı @ozlem_ozlem1903
Sevgi dolu yürekler #DownSendromlularGunu
Düşünürüz @ky61027625
TürkiyeDown demek bir eksiklik degıl bir yaşam secenegi demek Dışsal görünüş bizi birbirimizden ayıramaz #DownSendromlularGunu
fatma patır @fatma_patr
TürkiyeGerçek Dostlar Kromozom saymaz! Bir gün değil, her gün farkında olalım! #DownSendromlularGunu
Mediş @Jelibonnccu
#DownSendromlularGunu gerçek dostlar kromozom saymazlar
sonradan gurme @muharrem_aras
#DownSendromlularGunu Onlar hasta değiller tek farkları bizlerden daha güzel gülümsemeleridir
ALMORA @almoraa
Tek farkları tertemiz kalpleri .. Gülümseyen yüzlerinin farkında olalım ..! #DownSendromlularGunu
Dilek Erenoğlu @DilekErenoglu
Bizlerden tek farkları kromozomlarının sayısı değil, yalansız, menfaatsiz ve zararsız olmaları. #DownSendromlularGunu
TeomanİÇTEN @teomanictenn
#DownSendromlularGunu özel ve güzel insanLarın günü