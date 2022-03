DownSendromlularGunu sosyal medya gündeminde

Haberin Devamı

Kullanıcılar #DownSendromlularGunu hashtagi ile down sendromuna dikkat çekerek, bunun bir hastalık olmadığını anlatmaya çalıştı. Öte yandan Gedik Üniversitesi de bugün için iki farklı program hazırladı. Akranlarda olumlu tutum gelişimini sağlamaya yönelik olarak ‘Aktif Yaşam Merkezi’nde eğitim alan down sendromlu 0-24 yaş arasındaki çocuk ve gençlerin, Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğrencileri ve Cemile Çopuroğlu Ortaokulu öğrencileri ile birlikte katılacağı ‘Bütünleşik Fiziksel Aktivite’ programı Dolayoba Spor Tesisleri’nde 13.30- 16.00 saatleri arasında yapılacak. ‘Bütünleşik Fiziksel Aktivite Programı’ ile aynı saatlerde down sendromlu çocuğa sahip ebeveynler ‘Eğitimde + 1: Down sendromlu bireylerin toplumsal yaşama katılım sürecinde eğitimin rolü, yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri’ çalıştayında olacak. Çalıştay 5-6 kişilik gruplar halinde, odak grup görüşmeleri şeklinde gerçekleştirilecek. Odak grup görüşmelerinden yola çıkılarak hazırlanacak çalıştay raporu web sayfasından yayınlanacak ve ilgili kurumlara iletilerek down sendromlu çocuklar için daha uygun ve adil bir eğitim çevresi oluşturulmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

İşte Twitter’da yapılan yorumlardan bazıları:

Kime Ne Yazar?! ‏@KimNeYazar

Onları kırmayın, üzmeyin, onların farkına varın. Down sendromu hastalık değil, genetik bir farklılıktır. #DownSendromlularGunu farkına varın

komik çocuk ‏@ugurakin1988

Türkiye#DownSendromlularGunu Tıpkı sizin gibiydiler +1 Farkla

LOkum ‏@lokumstory

Her birinin muhabbeti birbirinden güzel. İyiki varlar. #DownSendromlularGunu

Cuma Ali Taşcı ‏@cumaalitac

Down sendromu bir hastalık değil, sevimli bir farklılıdır. #DownSendromlularGunu

Ozlem Balkanlı ‏@ozlem_ozlem1903

Sevgi dolu yürekler #DownSendromlularGunu

Düşünürüz ‏@ky61027625

TürkiyeDown demek bir eksiklik degıl bir yaşam secenegi demek Dışsal görünüş bizi birbirimizden ayıramaz #DownSendromlularGunu

fatma patır ‏@fatma_patr

TürkiyeGerçek Dostlar Kromozom saymaz! Bir gün değil, her gün farkında olalım! #DownSendromlularGunu

Mediş ‏@Jelibonnccu

#DownSendromlularGunu gerçek dostlar kromozom saymazlar

sonradan gurme ‏@muharrem_aras

#DownSendromlularGunu Onlar hasta değiller tek farkları bizlerden daha güzel gülümsemeleridir

ALMORA ‏@almoraa

Tek farkları tertemiz kalpleri .. Gülümseyen yüzlerinin farkında olalım ..! #DownSendromlularGunu

Dilek Erenoğlu ‏@DilekErenoglu

Bizlerden tek farkları kromozomlarının sayısı değil, yalansız, menfaatsiz ve zararsız olmaları. #DownSendromlularGunu

TeomanİÇTEN ‏@teomanictenn

#DownSendromlularGunu özel ve güzel insanLarın günü