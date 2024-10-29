29 Ekim çocuklara nasıl anlatılmalı?

Hürriyet Eğitim
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2024 10:22
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 29 Ekim 1923’te ‘cumhuriyet’ yönetimini ilan etmesinin ardından bu şanlı günü 101 yıldır kutluyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 29 Ekim 1933’te Onuncu Yıl Nutku’nda bu günü ‘en büyük bayram’ olarak nitelendirmişti. Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini, milli birlik ve beraberliğini simgeleyen en önemli günlerden biri olan bu tarih, yıllardır ülkenin her bir noktasında coşkuyla yankı bulmaya devam ediyor. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahri Ata, çocuklara milli bayram bilincini aşılamanın en etkili yolunun onlara bunu sözlü olarak anlatmak değil ‘yaşatmak’ olduğunu dile getiriyor. Prof. Dr. Ata, hürriyet/eğitim sayfasında yer alan yazısında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın çocuklara nasıl aktarılması gerektiğini örneklerle anlatıyor.Prof. Dr. Bahri Ata’nın yazısını okumak için tıklayın,