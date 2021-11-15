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? emoji anlamı nedir ve nasıl yapılır? ? neden ve niçin kullanılır

emoji anlamı nedir ve nasıl yapılır neden ve niçin kullanılır

Emoji telefon ve diğer iletişim araçlarında son dönem kullanılan kısaltma şekillerinden biridir. Birçok durum hakkında yapılan emojiler kısaca kişilerin karşılıklı durumlarını belirtmeleri ve yazışmalar ile ilgili düşüncelerini anlatmakta kullanılmaktadır. ? emojisi ne anlama gelmektedir ve nasıl yapılır ve? emojisi nerelerde kullanılır öğrenerek gündelik hayatta kullanılmasının anlamını öğrenmek hakkındaki tüm bilgileri sizler için derledik.

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 ​​​​​​? emojisi diğer emojiler de ve kısaltmalar da olduğu gibi bazı durumları ifade etmek için kullanılan emojilerden biridir. 

 ​​​​​​​​​​​​? Emoji Anlamı Nedir? Nasıl Yapılır? 

 Günlük hayatt birçok yerde kullanılan emojiler zaman zaman anlamları bilinmeden yapılarak konuşmaların amacından çıkmasına neden olabilmektedir. Her emoji ayrı bir anlam ve durum belirtme kısaltmasıdır. Son zamanlarda uygulamalardaki yenilikler sayesinde birçok emoji hazır halde kullanılmaktadır. ? emojisi tıpkı soru edatı anlamı olduğu gibi karşıdaki kişinin fikrini almak veya sorulan sorunun yanıtını almak amacıyla kullanılır.

 Bazı durumlarda? emojisi kişinin kim olduğunu öğrenmek için gönderilen emojilerden olmaktadır. Bu emojiyi yapmak için telefon veya kullanılan herhangi bir iletişim cihazındaki soru işareti tuşuna basmak yeterlidir. ? emojisi genellikle yapımı en kolay emojiler arasında olduğu gibi en çok kullanılan emojiler arasında da bulunmaktadır. 

 ​​​​​​? Emoji Neden Ve Niçin Kullanılır? 

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 ​​​​​​? emojisi konuşmalar arasında soru sorulduğu zamanlarda kullanımının yanında karşı tarafın fikrini almak için herhangi bir konuda kullanılan bir emojidir.? emojisi karşıdaki kişinin düşüncesini anlamak veya ortak bir paylaşımdan sonra ne düşündüğünü sormak için kullanılmaktadır. Bu emoji bazı durumların tanımlanması amacıyla da kullanılabilmektedir. Günlük hayatta yazı içinde nasıl soru işareti olarak kullanılıyor ise emoji olarak da soruların yanıtını almak istemenin bir kısaltma yöntemidir. 

 ​​​​​​? emojisi sadece soru sorulduğunda kullanılmıyor ise ve bir kişi sadece bu şekilde ? emojisi gönderiyor ise bu durumda sizin kim olduğunuzu öğrenmeye çalıştığını göstermektedir. ? emojisi birden çok kullanıldığında ise bahsedilen konu hakkında çok merak duyulduğunu göstermeye yaramaktadır. ​​​​​​? emojisi kullanım alanları emojiler içinde de aynı şekilde soru sormak amacıyla olmaktadır. Merak gidermek, fikir almak, ve kim olduğunu öğrenmek anlamlarına gelmektedir. ? emojisi anlamının dışında yerlerde kullanılmamaktadır.

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