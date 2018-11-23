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% 72’si borçlu % 26’sı ek iş yapıyor

#Gazetehaberleri#Türk Eğitim-Sen#Eğitim
% 72’si borçlu % 26’sı ek iş yapıyor

Türk Eğitim-Sen, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla hazırladığı anket çalışmasının sonuçlarını açıkladı.

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Çalışmayla öğretmenlerin, sosyo-ekonomik durumlarını, mesleki sorunlarını tespit amaçlandı. Ankete internet üzerinden 5-15 Kasım tarihleri arasında 11 bin 454 eğitimci katıldı. Ankete katılanların yüzde 83.1’inin öğretmen, yüzde 10.2’sinin okul müdür yardımcısı, yüzde 6.7’sinin de okul müdürü olduğu bildirildi. Buna göre, katılımcıların yüzde 72’si borçlu, yüzde 26’sı ek iş yaptığını belirtirken, yüzde 29’u okulda ya da okul çevresinde şiddet gördüğünü ifade etti. Bunların, yüzde 54’ü sözlü, yüzde 38.7’si psikolojik, yüzde 7’si fiziksel, yüzde 0.3’ü de cinsel şiddet olduğu görüldü. Şiddete maruz kalanların yüzde 84.7’si şikâyette bulunmadığını söyledi. Yüzde 83.6’sı sözleşmeli öğretmenliğin tamamen kaldırılmasını istedi. Yüzde 90.2’si ücretli öğretmenliğin eğitimin kalitesini düşürdüğü, ucuz işgücü sağladığı ve öğretmenler arasında ayrıma yol açtığı için kaldırılması gerektiğini bildirirken, yüzde 9.8’i öğretmen açığını gidermek için gerekli bir uygulama dedi. Yüzde 95.4’ü öğretmen atamalarında uygulanan mülakat yöntemini doğru bulmuyor. Öğretmenlerin yüzde 41.7’si eğitimin en önemli sorunu sorusuna “liyakatsiz, ehliyetsiz insanların işbaşında olması” cevabını verdi. ‘Öğrenci Andı yeniden okullarda okutulmalı mı?’ sorusuna yüzde 76.2’si evet, yüzde 23.8’i hayır cevabı verdi. 

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#Gazetehaberleri#Türk Eğitim-Sen#Eğitim

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