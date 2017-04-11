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Yılın otomobili belli oldu

#Yılın Otomobili#Megane#Renault
Yılın otomobili belli oldu

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen ve büyük heyecana sahne olan “Türkiye’de Yılın Otomobili” (TYO) yarışmasının birincisi Renault Megane Sedan oldu. OGD üyesi 78 otomotiv gazetecisinden toplamda 4430 puan alan Renault Megane Sedan birinciliğe ulaştı. Geçtiğimiz yıl bu ödülün sahibi Skoda Superb olmuştu.

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Yarışmanın ilk etabında; 25 aday otomobil arasından jüri üyelerinin oylarıyla en fazla puan alan 7 otomobil finalde yer aldı. Finale kalan modeller “Tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi, fiyat-değer oranı” kriterler açısından önemli bir sınavdan geçirildi.

“Yılın Otomobilini” belirleyecek ikinci etapta ise OGD üyeleri sahip oldukları 250 puanı 7 finalist arasında dağıttılar. En fazla puan alan Renault Megane Sedan; Honda Civic, Mazda MX-5, Peugeot 3008, Seat Ateca, Toyota C-HR ve Volvo S90 modellerini aldığı puanlarla geride bırakmayı başardı. Birinci seçilen Renault Megane Sedan, Yılın Otomobili logosunu bir yıl boyunca basın bülteni ve reklamlarında kullanabilecek. 

Yılın otomobili belli oldu

Otomotiv gazetecilerinin verdiği oylarla Türkiye’nin “Otomobil Oscarı”na layık görülen Renault Megane Sedan’ın açıklandığı  Feriye Palace’da gerçekleştirilen törende bir konuşma yapan OGD Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sandık, Türkiye’de Yılın Otomobili finalinin bir önceki yıl da olduğu gibi yine büyük heyecana sahne olduğunu belirtti.

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Tüm finalistler arasında büyük bir rekabetin yaşandığını belirten Sandık, “Tamamen objektif bakış açısıyla otomobilleri değerlendirirken, fiyat-donanım, tasarım, inovasyon, motor, yol tutuş gibi konuları göz önünde tuttuk" diye konuştu.

Sandık, Türkiye’nin en dinamik sektörlerinin başında otomotiv sektörünün geldiğini de kaydederek “OGD’nin ana kuruluş amaçlarından biri de tüketiciye en doğru ve sağlıklı bilgilendirmeyi yapmaktır. Bunu misyon edindik.  Bu misyonunun bir parçası olan yılın otomobili seçiminin, tüketicinin otomobil tercihinde önemli bir rol oynayacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

Düzenlenen törende “Türkiye’de Yılın Otomobili” ödülünü alan Renault Mais Genel Müdürü ve CEO’su Berk Çağdaş, otomotiv gazetecilerinin verdiği bu karardan büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi. Çağdaş ödülü aldıktan sonra şunları söyledi;

“Öncelikle Otomotiv Gazetecileri Derneği’ne çok teşekkür ediyorum. Bu otomobilin arkasında milyonlarca Euroluk bir yatırım ve binlerce insanın emeği var. Her şeyden önce Türk mühendislerinin ve işçisinin emeği var. Dolayısıyla bunların yarattığı bu güzelliği de halkımız nezdinde kazandığı bir beğeni var. Biz bu ödülün ağırlığını ve sorumluluğunu çok iyi biliyoruz. O yüzden bu ödülü her şeyden daha değerli bir şekilde saklayacağız ve tüm ekibime teşekkür ediyorum.”

Yılın otomobili belli oldu

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FORMULA 1 MÜJDESİ

‘Türkiye’de Yılın Otomobil Yarışması ödül töreni bir müjdeye de sahne oldu.  Yarışmanın sponsorlarından Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, Formula 1 Başkanı ile toplantı yaptıklarını ve Cumhurbaşkanlığı himayesinde yarışların yeniden Türkiye’ye getirilmesi yönünde önemli bir adım attıklarını belirterek “Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız ile toplantılar gerçekleştirdik. Henüz imza atılmadı ama çok önemli mesafe aldık. Umarım uzun yıllar sonra Formula 1’i Türkiye’de yeniden misafir edeceğiz. Buna yürekten inanıyorum. Bu kez 150 bin izleyici ile bu önemli organizasyonu düzenleyeceğimize inanıyorum’’ dedi.

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ANADOL İÇİN ŞÜKRAN PLAKETİ

‘Türkiye’de Yılın Otomobil Yarışması’nın ödül töreninde ayrıca Türk otomotiv sektörüne katkı sağlayanlara onurlandırmayı planlayan OGD, Anadol markalı otomobilleri hayata geçiren ekibe “Türk otomotiv sektörüne yaptıkları katkılardan” dolayı şükran plaketi verdi. Şükran plaketini OGD Başkan Yardımcısı Emre Özpeynirci Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün’e takdim etti. 

Bu yıl ikincisi düzenlenen “Türkiye’de Yılın Otomobili 2017’” PPG Türkiye Otomotiv Tamir Boyaları ana sponsorluğunda,  Intercity, Bridgestone ve Shell Helix Motor Yağları co-sponsorluğunda gerçekleştirildi.

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HANGİ OTOMOBİL KAÇ PUAN ALDI? 

Renault Megane Sedan        4430

Peugeot 3008             3990

Honda Civic                3250

Toyota C-HR              2870

Volvo S90                  1790

Seat Ateca                 1640

Mazda MX-5               1530

Yılın otomobili belli oldu

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#Yılın Otomobili#Megane#Renault