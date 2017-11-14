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'Katil robotların yasaklanması' tartışması BM'ye taşındı
Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde, "yapay zeka ile hareket eden katil robotların yasaklanması çağrısı" ile 5 gün sürecek bir konferans düzenleniyor. Pazartesi günü Cenevre'de başlayan ve Cuma günü sona erecek konferansa 70'e yakın ülkeden temsilciler katılıyor.
BM Konvansiyonel Silahlar Kongresi'ne yapılan sunumda "durumun aciliyetine" vurgu yapıldı, katil robotlara yönelik yasaklayıcı bir yönetmelik ihtiyacı dile getirildi.
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