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Haberlerİzsiad’tan tebrik ziyareti
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Ege
Haber Giriş: 24.06.2021 - 14:43 | Son Güncelleme:

İzsiad’tan tebrik ziyareti

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İzsiad’tan tebrik ziyareti

Ege Bölgesi’nin en iyilerinin belirlendiği Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın açıkladığı 2020 yılı üretimden satış kriterlerine kadar birçok değişkene göre belirlenen en büyük 100 sanayi kuruluşu içerisinde yer alan Viking Temizlik’e ziyaret gerçekleşti.

İzsiad Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Viking Temizlik Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Avcı’yı yerinde ziyaret ederek gerçekleştirilen başarı için kendisine plaket takdiminde bulundu.

Viking Temizlik fabrika binasında gerçekleşen görüşmede ülke ve bölge ekonomisine, istihdamına yapılan kıymetli katkı ve başarı için teşekkür edilirken, Başkan Nurettin Avcı ise büyümeyi istikralı ve sürdürülebilir kılmanın önemine dikkat çekerek 40 yılı aşkın tecrübeyi yenilikçi teknolojilere entegre ederek her yıl emin adımlarla büyümeye devam edeceklerini belirtti.

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