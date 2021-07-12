DGS’de sorular sızdırıldı mı?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bugün yapılan açıklamada, “Konuya ilişkin yapılan incelemede, fiilin sınavın sıhhatini etkilemeyen münferit bir olay olduğu anlaşılmış olup söz konusu aday ve ihmali bulunan sınav görevlileri hakkında gerekli tüm hukuki yollara başvurulacaktır denildi.

ÖSYM’nin yaptığı açıklamanın tamamı şöyle:

“11 Temmuz 2021 tarihinde 81 il ve KKTC’nin başkenti Lefkoşa’da gerçekleştirilen 2021 Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) tüm sınav merkezlerinde sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Sınav tamamlandıktan sonra sosyal medyada bir adayın soru kitapçığından bazı kısımların görüntülerinin paylaşıldığı görüldü.

Adayın kimlik bilgisi tespit edilerek kolluk birimlerine intikal ettirildi ve aday kolluk birimlerince gözaltına alındı. Konuya ilişkin yapılan incelemede, fiilin sınavın sıhhatini etkilemeyen münferit bir olay olduğu anlaşılmış olup söz konusu aday ve ihmali bulunan sınav görevlileri hakkında gerekli tüm hukuki yollara başvurulacağı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.”