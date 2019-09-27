Son Güncelleme:
Asperger Sendromu nedir neden olur? Belirtileri nelerdir? Tedavisi nasıl olur?
Asperger Sendromu'nun belirtileri nelerdir? Asperger Sendromu tanı kriterleri nelerdir? İşte merak ettiğiniz tüm detaylar...
Asperger sendromu (AS) ya da Asperger bozukluğu, sosyal etkileşimde zorluklar ve sınırlı, stereotipik ilgi ve etkinliklerle tanımlanan otistik spektrum bozukluklarından (OSB) biridir. AS diğer OSB’lerden dil ve bilişsel gelişimde genel bir gecikme olmamasıyla ayrılır.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle