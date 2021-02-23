Ankara’ya 326 eğitim kurumu

Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Bugün tek bir açılış töreniyle 326 eğitim öğretim tesisini Ankaralı kardeşlerimizin hizmetine sunuyoruz. Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenimizin daha atamasını yapacağız. Uzaktan eğitime başladığımız 23 Mart 2020'den bugüne kadar 180 milyona yakın canlı ders yapıldı. 657 bini salgın döneminde olmak üzere bugüne kadar toplam 2 milyon tablet bilgisayarı öğrencilerimize ulaştırdık. COVID-19 salgınıyla eğitim öğretimde dijitalleşme hiç olmadığı kadar öne çıktı. Bir tarafta kaybederken öbür tarafta dijitalleşmeyle çok farklı bir mesafe aldık. Şu anda dünyada aşılamayı en başarılı şekilde yürüten ülke Türkiye. En kısa zamanda öğretmenler ile öğrencilerimizi buluşturmak için yoğun gayret sarf ediyoruz."