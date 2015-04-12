AK Parti'de sürpriz isimler

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AK Parti İzmir 1. Bölge 1. sıra için Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nu aday gösterirken, bu hamleyle Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun kırsal kalkınma harekatına kontra yapmayı da planlıyor. İzmir’de 2. Bölge 1. sıra ise Borsa İstanbul eski Genel Müdürü İbrahim Turhan’ın oldu. Turhan’ın AK Parti’nin yeniden iktidar olması halinde Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı olacağı konuşuluyor. İzmir’de ikinci sıraları kadınlara ayıran AK Parti, bir önceki genel seçimlerde aday gösterilmeyen Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar’ı 1.Bölge 2. sıra, milletvekili Nesrin Ulema’yı da 2. Bölge 2. sıraya koydu. İzmir listesinin en çok dikkat çeken isimlerinden biri Cemil Şeboy oldu. Buca Belediyesi eski Başkanı Şeboy son yerel seçimde Levent Piriştina’ya yenildikten sonra aktif siyaseti bıraktığını duyurmuştu.

Temayül birincileri geride

Temayül yoklamasında bölgesinin birincisi olan Kerem Ali Sürekli 4. sırada yer bulurken, diğer bölgenin birincisi Atilla Kaya 8. sıra adayı oldu. 2. Bölge’nin sürprizi CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal’a en yakın isimler arasında yer alan CHP eski MYK Üyesi Savcı Sayan’ın aday listesine girmesi.

1. Bölge 4. sırada Turkuvaz Medya Ege Bölge Temsilcisi eski Başbakan Tansu Çiller’in başdanışmanı Hüseyin Kocabıyık yer aldı. Parti, birinci bölgeden bir sürpriz daha yaparak Türk kökenli Alman politikacı Sosyal Demokrat Partisi’den Avrupa Parlamentosu Milletvekilliği yapan Ozan Ceyhun’u da listeye yazdı. Partinin, altıncı sıra milletvekili adayı İzmir Müteahhitler Federasyonu Genel Başkanı Necip Nasır oldu. Nasır’ın ardından Romanları temsilen Cemal Bekle listeye girdi. Bekle, 2011 genel seçiminde de aday gösterilmiş fakat seçilememişti.

Bu bayrak yarışı

Listelerin tesliminden sonra ilk açıklama İl Başkanı Bülent Delican’dan geldi. Delican, “İzmir’de ciddi başarı yakalayacağız. Bundan önce hizmet vermiş vekillere teşekkür ediyoruz. Onlar bizimle olmaya devam edecekler. Bu bir bayrak yarışıdır. Ağrılıklı olarak teşkilatın içinden isimler mevcut. Teşkilatımız burada yine motivasyonunu sağlayacak ve yoluna devam edecek” diye konuştu.