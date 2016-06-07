Duygusal ve hassas bir gün

Duygusal konular ön planda. Anlayışlı, samimi ve düşünceli davranmaya çalışmak için çaba göstermemiz gerekebilir. Bazı seçenekler üzerinde durmaya başlayabiliriz. Sabah saatlerinde olumlu etkiler var. Olanaklar ve fırsatlar yüzünü gösterebilir. Ancak, öğle saatlerine doğru başlayan ve gece saatlerine kadar süren dönemde gergin etkiler devrede stresli durumlar oluşabilir veya bazı işler istendiği gibi gitmeyebilir, beklentiler karşılanmayabilir. Gece saatleri ise, yazılı veya sözlü fikir paylaşımları açısından akıcı. Hepinize keyifli günler, sağlık ve sevgi ile kalın…