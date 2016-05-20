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Astroloji
Niobe Aslı Temel
Haber Giriş: 20.05.2016 - 10:25 | Son Güncelleme:

Duygusal paylaşımlar, değişikliğe direnen kişiler

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Duygusal paylaşımlar, değişikliğe direnen kişiler
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Duygusal alışverişlerde ve duyguları karşı tarafa geçirmekte zorlanmayacağımız, duygusallığın arttığı, manevi ve spritüel konulara eğilebileceğimiz bir gündeyiz, ama öğle sonrası saatlerde karşı görüşlü kişiler, anlaşmazlıklar veya sert atışmalar söz konusu olabilir.

 Akşam saatlerinde ise, iletişim kurmak ve duyguları paylaşmak daha kolay olacaktır. Ancak, genel olarak ani tepkiler vermeyi kolaylaştırarak ve sorunlara çanak tutan etkiler altındayız unutmayalım ve fikir ayrılıklarının yaratacağı gerilime dikkat edelim. Bazı alanlarda değişiklikler yapmak veya şartları değiştirmek isteyebiliriz, ama özellikle ilişkilerde ve iş birliklerinde bu anlamda zorlanacağız. Hepinize keyifli günler, sağlık ve sevgi ile kalın… 

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