Duygusal paylaşımlar, değişikliğe direnen kişiler

Akşam saatlerinde ise, iletişim kurmak ve duyguları paylaşmak daha kolay olacaktır. Ancak, genel olarak ani tepkiler vermeyi kolaylaştırarak ve sorunlara çanak tutan etkiler altındayız unutmayalım ve fikir ayrılıklarının yaratacağı gerilime dikkat edelim. Bazı alanlarda değişiklikler yapmak veya şartları değiştirmek isteyebiliriz, ama özellikle ilişkilerde ve iş birliklerinde bu anlamda zorlanacağız. Hepinize keyifli günler, sağlık ve sevgi ile kalın…