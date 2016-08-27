Duyarlılık ve sevdiklerimizin önemi

Duygusallık ve duyarlılık artıyor. Her ne kadar hafta başında yazdığımız açıların etkisi sürse de, Ay’ın olumlu görünümleri, ikili ilişkilerimizde ve iş birliklerimizde uyumu daha rahat yakalayabileceğimiz, olumlu görüşmeler yapabileceğimiz bir günde olduğumuzu gösteriyor. Özellikle Cumartesiyi Pazar sabahına bağlayan saatlerde sevgi temalı ilişkiler veya aşk hayatı açısından oldukça güzel ve yeni şanslara işaret eden etkiler var. Hepinize keyifli günler, sağlık ve sevgi ile kalın…