MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAstroloji HaberleriDüşmanca tavırlara dikkat
GeriAstroloji Düşmanca tavırlara dikkat
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Astroloji
Haber Giriş: 25.05.2016 - 09:35 | Son Güncelleme:

Düşmanca tavırlara dikkat

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Düşmanca tavırlara dikkat
Abone Olgoogle-news

Kafamızdan geçeni uygulamakta zorlanabileceğimiz, hesapta olmayan durumlarla uğraşmamız gerekebilecek, ikili ilişkiler, ortaklıklar ve iş birlikleri açısından temkinli olunması ve gergin durumların doğru yönetilmesi gereken bir haftalık süreçteyiz.

 Karşıt fikirler, düşmanca tavırlar ön planda olabilir. 23 Mayıs Pazartesi yazımızda, bu konuyu detaylı şekilde ele aldığımız için çok fazla yazmamayı tercih ettim Niobe’ce. Hepinize keyifli günler, sağlık ve sevgi ile kalın… 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle