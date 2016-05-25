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Düşmanca tavırlara dikkat
Kafamızdan geçeni uygulamakta zorlanabileceğimiz, hesapta olmayan durumlarla uğraşmamız gerekebilecek, ikili ilişkiler, ortaklıklar ve iş birlikleri açısından temkinli olunması ve gergin durumların doğru yönetilmesi gereken bir haftalık süreçteyiz.
Karşıt fikirler, düşmanca tavırlar ön planda olabilir. 23 Mayıs Pazartesi yazımızda, bu konuyu detaylı şekilde ele aldığımız için çok fazla yazmamayı tercih ettim Niobe’ce. Hepinize keyifli günler, sağlık ve sevgi ile kalın…
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