Dünyanın En İyi Üniversiteleri Bahçeşehir Koleji Mezunlarını Seçti

Bahçeşehir Kolejinin; Harvard, Yale, M.I.T, Princeton, Rice University gibi saygın üniversitelerin bulunduğu pek çok üniversiteden kabul alıp lisans ve lisans üstü eğitimi gören mezunlarına bu yıl 15 mezun daha katıldı; 2020-21 Eğitim Öğretim Yılı’nda Bahçeşehir Kolejinin Fen ve Teknoloji Liseleri ile Anadolu Liselerinden mezun olacak 15 öğrenci, toplamda 21 farklı üniversiteden lisans eğitimi için kabul aldı. Bahçeşehir Kolejinin 2011-2021 yılları arasında yurt dışı kabul alan mezunlarının sayısı bu yıl ile 50’yi aşkın üniversitede 120’ye yaklaştı.







İzmirli Zeynep Naz Stanford Üniversitesi’ne, Alkım Cornell’e Gidiyor

Bahçeşehir Koleji İzmir 50. Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi’nden 2021’de mezun olacak Zeynep Naz Avcı, mühendislik alanında dünya sıralamasında en başarılı 2. üniversite olan Stanford Üniversitesi’nden kabul aldı. Zeynep Naz, Stanford’da Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Felsefe eğitimi görecek. 10. sınıf öğrencisiyken yine Stanford Üniversitesi’nden bir akademik dönem eğitim almak üzere kabul alan Zeynep Naz, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü’nde 8 haftalık eğitim görmüştü.

Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi’nin 2021 mezunlarından Alkım Ekin Argüz ise Cornell Üniversitesi’nde burslu olarak Bilgisayar Bilimi eğitimi görecek. Alkım, aynı zamanda ABD’nin saygın teknik üniversitelerinden Worcester Polytechnic Institute’den yine Bilgisayar Bilimleri bölümü için kabul aldı.

Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liselerinde Yurt Dışı Kabulleri Bir Gelenek

2006 yılında İstanbul’da kurulan ve 2020-21 Eğitim Öğretim Yılı itibarıyla Türkiye genelinde 15 kampüste eğitim öğretim veren Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liselerinden mezun olan öğrenciler her yıl aldıkları kabullerle öne çıkıyor. Bu yıl mezun olacak öğrencilerden Zeynep Naz’ın Stanford Üniversitesi kabulü ve Alkım’ın Cornell Üniversitesi kabulü ile birlikte 2021 yılında Fen ve Teknoloji Lisesi’nden mezun olacak, birçok prestijli üniversiteden kabul alan diğer öğrenciler ve kabul aldıkları üniversiteler ise şöyle: Antalya Fen ve Teknoloji Lisesi’nden Jennet Narbay, Bocconi University; Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi’nden Bengüsu Nar, Bocconi University, Alper Tezcan, University of Wisconsin-Madison, Melek Deniz Çolak Drexel University, Deniz Orbay, University of Manchester; İzmir 50. Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi’nden Han Teoman Balcı, The University of Edinburgh, The University of Manchester, Nakkaştepe 50. Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi’nden Arınç Kuloğlu, University of Colorado Denver.







Bahçeşehir Koleji Anadolu Liseleri Mezunları Avrupa ve ABD Yolcusu

Bahçeşehir Koleji Anadolu Liselerinden 2021 yılında mezun olacak yedi öğrenci de önümüzdeki yıl itibarıyla kabul aldıkları ABD ve Avrupa’nın saygın üniversitelerinde eğitim görecekler. 2021 yılında Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi’nden mezun olacak öğrenciler ve kabul aldıkları üniversiteler ise şöyle: Edirne Anadolu Lisesi’nden Ece Lara Kılıç Radboud University, Emir Keskin, Radboud University, Vrije Universiteit Amsterdam; Kocaeli Anadolu Lisesi’nden Bartu Demirci, University of San Francisco, University of Twente ve Iowa State Univerity; İrem Naz Çelen, University of Twente, Groningen University ve Eindhoven University of Technology; Bahçeşehir Anadolu Lisesi’nden Sarper Uyanık, The University of Liverpool, University of Birmingham, University of Kent ve The University of Sheffield; Ömerli Anadolu Lisesi’nden Beril Öztürk, Nottingham Trent University.

Yurt dışı üniversiteler için başvuru hazırlıkları lisenin ilk yılında başlıyor

Bahçeşehir Kolejinde yurt dışı üniversiteleri hedefleyen öğrenciler, lisenin ilk yılından itibaren uygulanan etkin yönlendirmelerle, süreci başarıyla tamamlıyor. Dünyanın saygın üniversiteleri her yıl dünyanın dört bir yanından binlerce aday başvurusu alıyor. Öğrenim görmeye veya burslu öğrenim görmeye hak kazanacak adayları zorlu bir eleme süreci bekliyor. Öğrencilerin yalnızca akademik başarılarının yeterli olmadığı bu süreçte adaylar; ortaöğretimleri boyunca katıldıkları projeler, gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projeleri ve kişisel yetenekleriyle ilgili değerlendirmelere de tabi tutuluyorlar.





İlandır.