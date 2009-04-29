DÃ¼nya'da 2009 nasÄ±l geÃ§ecek

NeptÃ¼n yeni yÄ±la Kova'nÄ±n 22 derecesinde giriyor, 28 MayÄ±s'da retro harekete baÅŸlayacak ve 4 KasÄ±m'da normale dÃ¶necek ve 2009 sonuna kadar aynÄ± kalacak. 1998'de Kova'ya gelen NeptÃ¼n, 2012'ye kadar bu burÃ§ta, bu aynÄ± zamanda son yÄ±llardaki Ã¶zellikle de Ã§alÄ±ÅŸanlar ve iÅŸ alanlarÄ±ndaki dÃ¼zensizliklerin gÃ¶stergesi. Bireysel hedeflerin Ã§ok iyi belirlenmesi ve hata yapÄ±lmamasÄ± Ã§ok Ã¶nemli. NeptÃ¼n'Ã¼n sisli ortamÄ± ve belirsizliÄŸi durumu zorlaÅŸtÄ±racaktÄ±r.

UranÃ¼s Devrimi...Â Â Â Â Â Â Â Â Â

UranÃ¼s, yeni yÄ±la BalÄ±k Burcu'nÄ±n 19 derecesinde girecek, 2 AÄŸustos/2 AralÄ±k arasÄ±nda Retro yaptÄ±ktan sonra yoluna normal olarak devam edecek. Bu gezegen, Mart 2003'de BalÄ±k Burcu'na girdi ve 2011'e kadar orada kalacak. UranÃ¼s hava burcu Kova'yÄ± yÃ¶netir ama BalÄ±k Burcu su grubundadÄ±r. Su ve hava iliÅŸkisi zordur, derin ve yoÄŸun duyusallÄ±k okyanuslarÄ±na dalÄ±narak, gÃ¼vence aranacaktÄ±r. Ama yanÄ±sÄ±ra da, bu sÃ¼reÃ§ veya konum temizlik sÃ¼recidir, yaÅŸam kirlerden arÄ±nacak ve yeni amaÃ§lar ve yeni yollar ortaya Ã§Ä±kacaktÄ±r. Yani bu bir yeniden doÄŸuÅŸ dÃ¶nemidir.

SatÃ¼rn Terazi'de...

SatÃ¼rn, 2008'un EylÃ¼l ayÄ±nda geldiÄŸi BaÅŸak Burcu'na 2009'da 21 derecede retro olarak giriyor, 17 MayÄ±s'da normale dÃ¶necek ve 29 Ekim'de Terazi Burcu'na geÃ§ecek ve Ekim 2012'ye kadar orada kalacak. SatÃ¼rn, BaÅŸak Burcu'nda Ã§ok zorlayÄ±cÄ± veya ezici olmadÄ±, benzer etki 1948-51 ve 1978-81 dÃ¶nemlerinde oluÅŸmuÅŸtu. BaÅŸak enerjisi iyi dikkat edildiÄŸinde SatÃ¼rn'le daha iyi Ã§alÄ±ÅŸÄ±r Ã§Ã¼nkÃ¼ OÄŸlak Burcu'nun yÃ¶neticisi olan SatÃ¼rn ve BaÅŸak Ã¼Ã§geni saÄŸlam bir temel oluÅŸtururlar. Ama bu derslerin Ã¶ÄŸrenilmeyeceÄŸi ve karmalarÄ±n yaÅŸanmayacaÄŸÄ± anlamÄ±nda dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lmemelidir, sadece enerjinin yÃ¼ksek ve parlak olacaÄŸÄ± kasdedilmektedir. Duygusal engeller bu geÃ§iÅŸte birer hastalÄ±k gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼rler ama aslÄ±nda daha iyi hissedilebilir ve fark edilebilir sonuÃ§lara yÃ¶neliktirler. Bu zorlu transitten olumlu etki alan BoÄŸalar ve OÄŸlaklar kazanÃ§lÄ±lar ve bu avantajÄ± sÃ¼rdÃ¼recekler. BaÅŸaklar ise sÄ±navdalar, iÅŸkolik olurken pek de ne iÃ§in koÅŸturduklarÄ±nÄ± anlayamamaktalar. Yay, BalÄ±k ve Ä°kizler burÃ§larÄ± transitin sert etkilerini hissettiler, her konuda toparlanmak zorunluluÄŸunu yaÅŸamaktalar. Aslan, Kova, KoÃ§ ve Terazi burÃ§larÄ± ise, uyumluluk dersleri aldÄ±lar ve almaktalar. 2009 sonbaharÄ±nda Terazi Burcu'na geÃ§ecek olan SatÃ¼rn, ciddiyet ve Ã¶zdenetim isteyecek, iliÅŸkiler sÄ±navlardan geÃ§erken, kimlerin egemen olduklarÄ± yeniden belirlenecek, seÃ§imler gerekecek. Kurallar ve sÄ±nÄ±rlar yenilenecek.

JÃ¼piter aldatÄ±cÄ± olabilir...

JÃ¼piter 2009'a OÄŸlak Burcu'nun 28 derecesinde giriyor ve 6 Ocak'da Kova Burcu'na geÃ§iyor ve 15 Haziran/13 Ekim arasÄ±nda retro yapacak. JÃ¼piter Ocak 2010'a kadar bu burÃ§ta kalacak. JÃ¼piter yÄ±llÄ±k etkiler getirir ve genelde olumlu bir karakterdir, aÃ§Ä±klÄ±k, gerÃ§ekÃ§ilik ve somut amaÃ§lar ister. AslÄ±nda tÃ¼m yaÅŸamÄ±n bir Ã¶rneÄŸi amacÄ±ndadÄ±r. Ã–te yandan geniÅŸlemenin ve bÃ¼yÃ¼menin kaynaÄŸÄ± de olan JÃ¼piter, duraklamalardan ve kararsÄ±zlÄ±klardan hoÅŸlanmaz. Fakat JÃ¼piter dogmatiktir, ÅŸans getirirken kibirli, gururlu ve kendini beÄŸenmiÅŸtir hatta kÃ¼stah olabilir, bunun anlamÄ± inkarlardan ve yÃ¼zleÅŸmelerden kaÃ§Ä±nÄ±lmamasÄ± gerekliliÄŸidir. JÃ¼piter 2009'da NeptÃ¼n'le Kova'da buluÅŸacak, bu kavuÅŸumun sesi uzaktan hoÅŸ gelebilir ama kÃ¶rcesine koÅŸullarÄ± gÃ¶rmezden gelerek ya da bilinÃ§sizce uygulanan bÃ¼yÃ¼meler veya giriÅŸimler, NeptÃ¼n'Ã¼n sisli ortamÄ±nda hedeflerini yitirip, yokolabilirler hatta hatalÄ± olabilirler. JÃ¼piter politikanÄ±n, NeptÃ¼n ise aynÄ± zamanda petrolÃ¼n yÃ¶neticisidirler, Ã¼stte kasdedilen yanÄ±lgÄ±lar bu konularda bedeli aÄŸÄ±r sonuÃ§lar getirebilirler yani iÅŸler gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ kadar kolay deÄŸildir, aÅŸÄ±rÄ± iyimserlik zarar verecektir. Kova'daki JÃ¼piter, Ä°kizler ve Terazi ile iyi konumda olacak ve onlara fÄ±rsatlar yaratacak. BoÄŸa ve BaÅŸak burÃ§larÄ± ise, uÄŸraÅŸ alanlarÄ±nda peÅŸpeÅŸe fÄ±rsatlar yakalayacaklar, OÄŸlak ise iyi hesap kitap yaparsa para konusunda karlÄ± Ã§Ä±kacak. JÃ¼piter etkisinde su burÃ§larÄ± iliÅŸkilerinde iyi konumda gÃ¶rÃ¼nÃ¼yorlar, YengeÃ§ler eÅŸlerinden ya da yakÄ±n Ã§evrelerinden maddi destekler alÄ±rlarken, Akrepler gayrimenkul alÄ±m satÄ±mÄ±nda avantajlÄ± olabilirler. BalÄ±klar ise, bol bol Ã¶vgÃ¼ ve takdir alacaklar. AteÅŸ grubunda da, KoÃ§lar verimli iliÅŸkilere girecekler, tutkularÄ± artacak, Aslanlar deneyimlerinin Ã¶dÃ¼llerine kavuÅŸurlarken, Yaylar Ã§evrelerini geniÅŸletecekler ve yarar gÃ¶recekler.

2009'daki MerkÃ¼r retrolarÄ± 4 kez tekrarlanacak...

11 Ocak - 2 Åžubat arasÄ±nda Kova Burcu'nda,

7 MayÄ±s - 31 MayÄ±s arasÄ±nda yine Kova Burcu'nda,

7 EylÃ¼l - 29 EylÃ¼l arasÄ±nda Ä°kizler ve BoÄŸa burÃ§larÄ±nda,

24 AralÄ±k - 15 Ocak 2009 arasÄ±nda BaÅŸak/Terazi/BaÅŸak burÃ§larÄ±nda.

Retrolar, hava burÃ§larÄ±ndan toprak burÃ§larÄ±na yÃ¶nelik gÃ¶rÃ¼nÃ¼yorlar, bu da 2009'a ait Ã¶ngÃ¶rÃ¼lerde Ã¶zgÃ¼n gerilimleri arttÄ±rabilir. Ä°lgili burÃ§lara yÃ¶nelik tasarÄ±mlara Ã¶nem verilmesi gerekiyor.

TUTULUMLAR

Yeni yÄ±lda iki Ã¶nemli tutulum var. 2009'un ilk GÃ¼neÅŸ tutulumu, 26 Ocak'da Kova Burcu'nda yani yeni ABD BaÅŸkanÄ±'nÄ±n yemin tÃ¶reninden 6 gÃ¼n sonraya raslÄ±yor. Bu astro konumda, ABD'nÄ±n astro haritasÄ±nda tutulumun JÃ¼piter'le birleÅŸim yaptÄ±ÄŸÄ± ve NeptÃ¼n'e yÃ¶nelerek 10. astro evde kariyer, Ã¼n ve itibar konularÄ±nda dÃ¼nya Ã§apÄ±nda etkili olacaÄŸÄ±nÄ±n gÃ¶stergesi olabilir. Kova'daki JÃ¼piter, bize Ã¶zellikle bilgisayar teknolojisinde devrim niteliÄŸindeki kÄ±rÄ±lma noktalarÄ±nÄ±n da mÃ¼jdecisi. NeptÃ¼n bu konumda, kÃ¼resel Ã§izgide enflasyonu tetiklerken, toplumdaki refah dÃ¼zeyini gÃ¶lgeleyebilir. JÃ¼piter ise, gÃ¼cÃ¼ arttÄ±rÄ±rken, yanÄ±sÄ±ra bÃ¼yÃ¼meyi de saÄŸlayacaktÄ±r. Yani bu ikili etki, bÃ¼yÃ¼k kitlelerde sÄ±kÄ±ntÄ± yaratÄ±rken, azÄ±nlÄ±kta kalan ama gÃ¼Ã§lÃ¼ olan kesimlere avantajlar getirecektir. UranÃ¼s ve VenÃ¼s'Ã¼n konumlarÄ± ise ilginÃ§ ve sÄ±radÄ±ÅŸÄ± ama zor durumlarda ani ve rahatlatÄ±cÄ± etkiler yaratacaklar. Bu astro konum, SatÃ¼rn'den gelen hÄ±z kesici ve kÄ±sÄ±tlayÄ±cÄ± etkiye karÅŸÄ± gÃ¼Ã§ ve cesaret verecektir. AslÄ±nda bu uzun sÃ¼reli bir oluÅŸum, 2009 Ocak'tan itibaren oluÅŸmaya baÅŸlayacak olan yolculuÄŸun sonunda UranÃ¼s'Ã¼n Pluto ile 2012'de oluÅŸturacaÄŸÄ± sert aÃ§Ä±, kÃ¼resel huzursuzluklarÄ± ve genel olarak otoritenin gÃ¼cÃ¼ kÃ¶tÃ¼ ve yanlÄ±ÅŸ kullanmasÄ± olarak sonuÃ§lanacaktÄ±r. BaÅŸak'taki SatÃ¼rn zÄ±tlÄ±ÄŸÄ± ise, odaklanmalarÄ±n Ã¶nemini vurgulayacak. SonuÃ§ olarak bu tutulum, sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼kleri kÄ±sÄ±tlayÄ±cÄ±, ABD iÃ§in ise Ã§ok Ã¶nemli. Nisan ayÄ± sonlarÄ±nda sonuÃ§larÄ± daha belirgin olarak gÃ¶receÄŸiz.

Ä°kinci ve daha Ã¶nemli tutulum, 22 Temmuz'daki tam GÃ¼neÅŸ Tutulumu, tutulum YengeÃ§ Burcu'nda oluÅŸacak ama son derecelerde yani Aslan Burcu'na girilirken. JÃ¼piter yine tutulumla kavuÅŸumda ve NeptÃ¼n'le de buluÅŸuyor. JÃ¼piter genelde sevindiricidir ama NeptÃ¼n kavuÅŸumunda bÃ¼yÃ¼k olaylara da gebedir, her konuda sÃ¼rprizler her anlamda oluÅŸacaktÄ±r. Buna karÅŸÄ±n, UranÃ¼s'Ã¼n bu tutulumla oluÅŸturduÄŸu olumlu aÃ§Ä±, rahat bir soluk aldÄ±rÄ±rken, daha ferahlatÄ±cÄ± haberler alabileceÄŸiz. JÃ¼piter ile NeptÃ¼n'Ã¼n, Pluto ile oluÅŸturacaÄŸÄ± aÃ§Ä± da olumlu gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor ama burada gizli bir mesaj var sanki "ArayÄ±n cevabÄ± bulacaksÄ±nÄ±z..." deniyor gibi. Ã–nÃ¼mÃ¼zde bir bulmaca var ve Ã§Ã¶zÃ¼m iÃ§in Ã§aba gerekecek. VenÃ¼s ile UranÃ¼s Ã¶nceki tutulumdaki gibiler yani iyi konumdalar ama SatÃ¼rn, VenÃ¼s'Ã¼ sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±racak ve ciddiyet isterken, engeller Ã§Ä±karacak yani Ã§aba daha Ã§ok gerekecek. KÄ±sacasÄ± dayanÄ±klÄ±lÄ±k gerekiyor. Ekim ayÄ± sonlarÄ±nda sonuÃ§larÄ± daha belirgin olarak gÃ¶receÄŸiz.

Ã–NGÃ–RÃœLER

DOÄžAL Ã–NGÃ–RÃœLER

Ocak 2009 - Kuzey Avrupa'da seller, yoÄŸun yaÄŸÄ±ÅŸ. Skandinavya, Ä°ngiltere, Almanya, Polonya ve Ä°zlanda etkilenecek.

Ocak/Mart 2009 dÃ¶nemi - Afrika'da salgÄ±n hastalÄ±k, Kongo'da soykÄ±rÄ±m, Cezayir'de deprem ve tsunami. BatÄ± Afrika'da volkanik patlama.

Â

Ocak 2009 - Hindistan, Japonya, Pakistan ve Papua Yeni Gine'de depremler,

Åžubat 2009 - ABD'denin batÄ±sÄ±nda deprem.

YÄ±l genelinde Malezya ve Ä°ndonezya'da ciddi doÄŸal afetler yaÅŸanacak.

EKONOMÄ°

Ocak 2009 - Ä°talya'da ekonomik kriz nedeniyle isyanlar. Ã–zellikle Kuzey Ä°talya ve Roma'da...

Â

Åžubat 2009 - Fransa'da ekonomik kriz nedeniyle isyanlar ve Ã¶lÃ¼mler. Paris'de yÄ±kÄ±m ve Ã¶lÃ¼mler, mÃ¼slÃ¼manlar ayaklanacak. Sarkozy ve eÅŸine yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±lar ve nefret. Olaylar, 2010'a kadar sÃ¼recek ve doruÄŸa Ã§Ä±kacak.

Mart 2009 - Almanya'da ekonomik kriz nedeniyle isyanlar ve Ã¶lÃ¼mler.

MayÄ±s/Haziran 2009 - Petrol boru hatlarÄ±na saldÄ±rÄ±lar, HÃ¼rmÃ¼z BoÄŸazÄ±'nda ve Hazar Denizi/TÃ¼rkiye hatlarÄ±nda patlamalar ve petrol fiatlarÄ±nÄ±n artÄ±ÅŸÄ±. Ekonomik krizin Ã§ok daha fazla bÃ¼yÃ¼mesi, elektronik bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ± Ã§Ã¶kÃ¼ÅŸÃ¼. ABD'de iÃ§ isyanlar. Avrupa'da bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ±n Ã§Ã¶kÃ¼ÅŸÃ¼, tarihin en bÃ¼yÃ¼k kÃ¼resel depresyonu.

Mart/Haziran 2009 - Ekonomik krizin daha da bÃ¼yÃ¼mesi. Wall Street'de geÃ§ici Ã§Ã¶kÃ¼ÅŸler.

DÃ¼nya ekonomisi, 2009 sonundan baÅŸlayarak 2010'un tÃ¼mÃ¼nde toparlanarak, biraz daha iyiye doÄŸru gidecek gibi ama 2000'lerin ilk yarÄ±sÄ± gibi olmayacak. AÅŸÄ±rÄ± ve aÃ§gÃ¶zlÃ¼ tÃ¼ketimin dengelenebilmesi iÃ§in ABD'de de ve Ä°ngiltere'de Ã¶zel Ã¶nlemler alÄ±nacak. Petrole baÄŸlÄ± ekonomi, sÄ±kÄ±ntÄ±ya dÃ¼ÅŸecek. Avrupa ve Amerika kÄ±talarÄ±nda kÃ¼resel soranlara yÃ¶nelik ilgi azalacak.

DÃ¼nya BankasÄ± ve IMF yeniden yapÄ±lanmak zorunda kalacak.

2009'un tÃ¼mÃ¼nde birÃ§ok bÃ¼yÃ¼k ÅŸirket Ã§Ã¶kerken, iÅŸsizlik hemen hemen tÃ¼m dÃ¼nyada en Ã¶nemli sorun olacak.

DÃ¼nya petrol fiatlarÄ± daha Ã§ok dÃ¼ÅŸerken, petrolÃ¼n varili 40 $'Ä±n Ã§ok altÄ±na dÃ¼ÅŸecek.

SÄ°YASET/POLÄ°TÄ°KA/TERÃ–R

Åžubat/Mart 2009 - Ä°ran'dan kaynaklanan siyasi depresyon. GÃ¼rcistan, Ermenistan, Azerbaycan, Ã‡eÃ§enya, DaÄŸÄ±stan, Kuzey Ossetia, Ã–zbekistan, Tacikistan ve TÃ¼rmenistan'da Ã§ok sert siyasi gerilimler ve Ã§atÄ±ÅŸmalar.

Mart 2009 - Ä°ngiltere KraliÃ§esi Elizabeth II Ã¶lebilir ve Prens Charles Kral olabilir.

Mart 2009 - Kuzey Irak'ta iÃ§ savaÅŸ, ABD askerlerine ve Ã¼slerine saldÄ±rÄ±lar.

Nisan/MayÄ±s - ABD'de kimyasal bir terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± olabilir.

Nisan 2009 -Â GÃ¼ney Afrika'da iÃ§ savaÅŸ ve Ã¶nemli suikastler. Nelson Mandela iÃ§in Ã§ok kritik dÃ¶nem, Ã¶lÃ¼mÃ¼ halinde bÃ¶lÃ¼nme ve savaÅŸ.

MayÄ±s 2009 - Suriye-Ä°srail Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±. Orta DoÄŸu'da bÃ¼yÃ¼k savaÅŸ tehlikesi. Ä°ran Ä°srail'e bir hava saldÄ±rÄ± yapabilir. TÃ¼rkiye/Ä°ran/Suriye Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±. Kuzey Irak'tan TÃ¼rkiye ve Ä°ran iÃ§lerine terÃ¶rist saldÄ±rÄ±lar. Avrupa'da Ä°slami saldÄ±rÄ±lar ve terÃ¶r.

AÄŸustos 2009 - Bir Rus lider (Vladimir Zhirinovsky veya Gennady Zyuganov) ile Ä°ran Lideri Ahmedinecad AB'ye ve Nato'ya savaÅŸ ilan edecekler, ABD Afganistan ve Irak'tan sonra Ä°ran ve Suriye'de de Ã§atÄ±ÅŸmak zorunda kalacak. 2010'da ABD/Rusya ile de Ã§atÄ±ÅŸabilir.

Â

EylÃ¼l 2009 sonrasÄ± - Rusya'nÄ±n desteÄŸiyle TÃ¼rkiye'ye KÃ¼rt saldÄ±rÄ±sÄ±. Kuzey Asya'dan Ã¶zellikle Kuzey Ã‡in ve MoÄŸolistan'dan Avrupa'ya, GÃ¼rcistan, Azerbaycan, Ermenistan ve TÃ¼rkiye'ye yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±lar, Rusya'da Tatar isyanÄ±.

Ã‡in, Tibet'e yÃ¶nelik baskÄ±yÄ± arttÄ±racak ve savaÅŸ suÃ§larÄ± iÅŸleyecek ve Hindistan'Ä± daha Ã§ok tehdit edecek..

Afganistan, Pakistan, Bangladesh ve Nepal'de Ã§Ã¶zÃ¼msÃ¼z hÃ¼kÃ¼met krizleri peÅŸpeÅŸe yaÅŸanacak.

Pakistan, Ä°ran, Suudi Arabistan, Bangladesh ve Afrika'daki Ä°slam uluslar KÃ¼resel Cihad adÄ± altÄ±nda soranlarÄ± bÃ¼yÃ¼tecekler. Ä°slami Cihad yolunda Ã§ok kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± kaybederken, Ä°slam dininin ruhu zarar gÃ¶recek. ABD, Ä°ngiltere, Fransa, Ã‡in, Hindistan, Ä°spanya, Ä°srail ve mÃ¼slÃ¼man olmayan birÃ§ok Ã¼lkede terÃ¶r olaylarÄ± yaÅŸanacak. Ä°ran ve Suudi Arabistan'Ä±n hatta BirleÅŸik Arap Emirlikleri'nin dolaylÄ± veya dolaysÄ±z terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine verdiÄŸi destek ciddi kanÄ±tlarla ortaya Ã§Ä±karÄ±lacak.

Avustralya, Ä°ngiltere, Fransa ve Rusya'da etnik ve dini ayrÄ±mcÄ±lÄ±k artarken, Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k terÃ¶rle bÃ¼tÃ¼nleÅŸerek gÃ¼Ã§lenecek.

NEW AGE Ã–ÄžRETÄ°LERÄ°

Mart/Nisan 2009 - Kabbala Ã–ÄŸretisi ve inancÄ± yayÄ±lacak, bÃ¼yÃ¼k katÄ±lÄ±mlar ve Ã¼nlÃ¼ler.

Haziran/Temmuz 2009 - Yeni tarikatlarÄ±n kuruluÅŸu ve hÄ±zla yaygÄ±nlaÅŸmasÄ±...

DÃ¼nyanÄ±n birÃ§ok yerinde, Hindu kÃ¶kenli ruhsal Ã¶ÄŸretiler Ã§ok daha etkin olacaklar. GerÃ§eÄŸin Ã–zÃ¼, SpiritÃ¼alizm, Ruhsal Åžifa, Ayurveda, Yoga, Bilgelik

Bilinci ve Altenatif TÄ±p konularÄ±ndaki Ã¶ÄŸretiler Ã§ok daha bÃ¼yÃ¼k bir hÄ±zla yayÄ±lacak.

BirleÅŸik DÃ¼nya HalklarÄ± ve Tek DÃ¼nya Devleti dÃ¼ÅŸÃ¼ncesine yÃ¶nelik ilk oluÅŸum Hindistan'da baÅŸlatÄ±lacak.

ABD VE OBAMA FAKTÃ–RÃœ...

Nisan 2009 -Â Barack Obama bÃ¼yÃ¼k tehlikede. Hillary Clinton Ã§ok gÃ¼Ã§lenecek ve 2012 seÃ§imlerinde baÅŸkan olabilecek.

ABD'nin yeni BaÅŸkanÄ± Barack Obama, 4 AÄŸustos 1961'de Hawaii, Honolulu'da doÄŸdu, doÄŸum saati Ã¶ÄŸlen 13:00 olarak tahmin ediliyor. Ama bu bilgilerin doÄŸruluÄŸundan kuÅŸkulanan Ã§ok kiÅŸi var, en azÄ±ndan doÄŸum saati tartÄ±ÅŸmalÄ±. The Wall Street Journal adlÄ± gazetenin yazarlarÄ±ndan Ã¼nlÃ¼ AmerikalÄ± Astrolog Michael O'Reilly, Obama bir saat Ã¶nce doÄŸmuÅŸ olsaydÄ±, herÅŸey Ã§ok deÄŸiÅŸirdi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nde. O'Reilly ÅŸÃ¶yle diyor; "En Ã¶nemli sorun Obama'nÄ±n progresif Mars'Ä±nÄ±n 12. astro evde olmasÄ±nda, burasÄ± gizli dÃ¼ÅŸmanlarÄ±n yeridir ve Mars ÅŸiddet ve dÃ¼ÅŸmanlÄ±k getirir. AyrÄ±ca Pluto Ã§ok sert aÃ§Ä±lar oluÅŸturuyor yani bu hem savaÅŸÄ±n, hem de Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ dÃ¼ÅŸmanlarÄ±n gÃ¶stergesi..."Â Ã–te yandan Obama'nÄ±n horoskopunda, Aslan Burcu'nda 6. ve 7. astro evlere yayÄ±lmÄ±ÅŸ olan planeter bir yoÄŸunlaÅŸma gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor, Ã§ok hatta aÅŸÄ±rÄ± yoÄŸun Ã§alÄ±ÅŸmalar ve Ã¶nemli iliÅŸkiler dikkat Ã§ekici. JÃ¼piter ve SatÃ¼rn 12. astro evdeler, buradaki gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ bireyin kendisini kurban ettiÄŸi ya da adadÄ±ÄŸÄ± ÅŸeklinde. Akrep'teki NeptÃ¼n ise, hayallerin ve rÃ¼yalarÄ±n Ã§ok fazla Ã¶nemli ve deÄŸiÅŸken olduÄŸunun gÃ¶stergesi fakat Ã§oÄŸunun gerÃ§ekleÅŸmesi olanaksÄ±z gibi. Obama'nÄ±n YÃ¼kselen Burcu Kova Burcu'nda, konumu ona dÃ¼rÃ¼stlÃ¼k, doÄŸruluk, aÃ§Ä±ksÃ¶zlÃ¼lÃ¼k ve akÄ±l getiriyor. Ciddi bir insan ama mahzun, iÃ§e dÃ¶nÃ¼k ve Ã¼zgÃ¼n, dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerini basite indirgemekte zorlanabilir ve Ã§evresi tarafÄ±ndan anlaÅŸÄ±lmasÄ± gÃ¼Ã§leÅŸebilir. GÃ¼neÅŸ Aslan'da, konumu itibariyle gururlu, liderlik yeteneklerine inanÄ±yor ve gÃ¼veniyor, Ã§ok deÄŸil ama normal dÃ¼zeyde olan bir yÃ¶netme becerisine sahip ama Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸkan. Ä°kizler'de ve 4. astro evdeki Ay, duygularÄ±nÄ±n ailesine konsantre olduÄŸunu gÃ¶steriyor, aynÄ± zamanda da duygularÄ±nÄ± ifade ederken kararsÄ±z deÄŸil hatta terapik bir etki yayabiliyor. MC yani haritasÄ±ndaki BaÅŸucu konumu Akrep Burcu sonunda yer alÄ±yor yani kendisini bir lider olarak gÃ¶rÃ¼yor ama normal deÄŸil, bunun anlamÄ± gÃ¼cÃ¼ne ve yeri geldiÄŸinde sertliÄŸine yeterince gÃ¼venmiyor ÅŸeklinde ya da emrindekilere bunu tam olarak yansÄ±tamÄ±yor. Son olarak bilinmeli ki, baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k onun iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli hatta liderlik pahasÄ±na olsa bile...

Garip ama Obama'nÄ±n horoskobu yani astrolojik haritasÄ± bir dÃ¼nya liderinin haritasÄ± deÄŸil, BaÅŸucu noktasÄ± tek baÅŸÄ±na ve 11. astro evi boÅŸ, Obama kiÅŸisel yaÅŸamÄ±na daha Ã§ok Ã¶nem veriyor sanki. Bir diÄŸer sÄ±radÄ±ÅŸÄ±lÄ±k seÃ§ildiÄŸi gÃ¼ne ait astrolojik analizde onun zaferini kanÄ±tlayan hiÃ§bir astrolojik belirti veya ipucu kesinlikle yok. 20 Ocak 2009'da Obama yemin edip, BaÅŸkanlÄ±k gÃ¶revine baÅŸlayacak. O gÃ¼n astrolojik olarak gerÃ§ekten ilginÃ§, GÃ¼neÅŸ, MerkÃ¼r, JÃ¼piter ve NeptÃ¼n hep beraber kavuÅŸum halindeler, Ã§ok yakÄ±nda ise hÄ±zla gelmekte olan Mars var. Pluto ise, doÄŸal VenÃ¼s'le zÄ±t konumda yani Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ deÄŸiÅŸimlere ve hayal kÄ±rÄ±klÄ±klarÄ±na gebe, SatÃ¼rn retrosu Mars'Ä±n Ã¼zerinde yani onun Ã¶nceden gelen Ã§ok aÄŸÄ±r sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± yaÅŸayacaÄŸÄ±nÄ±n habercisi. GÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ kadarÄ±yla, Yemin GÃ¼nÃ¼'nde Obama iÃ§in hemen hemen hiÃ§bir pozitif etki gÃ¶rÃ¼lmÃ¼yor. Hem doÄŸum haritasÄ±nda, hem de Yemin GÃ¼nÃ¼ haritasÄ±nda 2009 yÄ±lÄ± Obama iÃ§in hiÃ§ iyi gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yor, Ã¶zel yaÅŸamÄ±nda olaÅŸacak dramatik geliÅŸmelerin yanÄ±sÄ±ra, ekibindeki Ã¶nemli bir ismi de yitirebilir. DÄ±ÅŸ planetler uzun sÃ¼rede etki verirler ve sonuÃ§lar zaman iÃ§inde oluÅŸurlar, 2009 MayÄ±s ayÄ± BaÅŸkan Obama iÃ§in Ã§ok zor bir dÃ¶nemin baÅŸlangÄ±cÄ± olacak gibi ama herÅŸeyden Ã¶nemlisi yaÅŸamÄ±nÄ±n tehlikede olmasÄ±...

2020'den sonra ABD artÄ±k sÃ¼per gÃ¼Ã§ olmayacak.

TEKNOLOJÄ°

Uzay teknolojisi geliÅŸirken Ã§ok Ã¶nemli adÄ±mlar atÄ±lacak, 2009'dan itibaren on yÄ±l iÃ§inde uzay turizmi baÅŸlayacak.

Hindistan'da bilim, teknoloji, uzay araÅŸtÄ±rmalarÄ± ve genetik alanlarÄ±nda Ã¶nemli geliÅŸmeler yaÅŸanacak. Hindistan ve Ã‡in ekonomileri 2010'dan itibaren Ã§ok gÃ¼Ã§lenecek, iÅŸsizlik azalÄ±rken, eÄŸitime verilen Ã¶nem artacak.

Ä°nsanlÄ±k, 2014'den sonra bir kez daha Ay'a gidecek ve ayak basacak.