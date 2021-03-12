Efsane Zulu Kralı Goodwill Zwelithini hayatını kaybetti
Güney Afrika'da, Zulu kabilesinin lideri olan Zulu Kralı Goodwill Zwelithini'nin hayatını kaybettiği bildirildi. Kral 50 yıldan fazladır tahtta oturuyordu.
Kraliyet ailesinden yapılan açıklamada, diyabet hastalığı nedeniyle bir süredir hastanede olduğu bilinen Kral Zwelithini'nin durumunun kötüleştiği ve sabah saatlerinde yaşamını yitirdiği aktarıldı.
Zulu Krallığı'nın en uzun süre koltukta kalan monarkı olan 72 yaşındaki Zwelithini, babasının ölümünün ardından 1968'de taç giymişti.
11 milyona yakın nüfusla Güney Afrika’nın en kalabalık etnik gruplarından olan Zulular, sömürgeci güçlere karşı verdikleri mücadeleyle tanınıyor.
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