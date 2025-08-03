Zuckerberg'in 1 milyar dolarlık teklifini reddetti: Silikon Vadisi'nde yapay zeka savaşı

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OpenAI'nin eski teknoloji sorumlusu Mira Murati, şirkette geçirdiği 6 yılın ardından Thinking Machines Lab'i kurdu. Thinking Machines Lab, kısa sürede 20'den fazla OpenAI çalışanını bünyesine kattı. ChatGPT'nin geliştirilmesinde önemli rol oynayan John Schulman gibi isimler de Murati'nin ekibine katılanlar arasında yer aldı.

Murati'nin şirketinde çalışan isimlerin yapay zeka alanında daha önce önemli işlere imza atmış olması, Thinking Machines Lab'in dikkatleri üzerine çekmesine yol açtı. Yapay zeka alanındaki rekabette öne geçmek isteyen Zuckerberg, Thinking Machines Lab'i satın almak için harekete geçti. Ancak Murati, Zuckerberg'în şirketini satın almak için yaptığı teklifi kabul etmedi. Konuya yakın kaynaklar, Zuckerberg'in Murati'ye yaptığı teklifin reddedilmesinin ardından şirketin önemli çalışanlarını Meta'ya katılmaya ikna etmeye çalıştığını bildirdi.

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Şirketin kurucu ortağı Tulloch, Zuckerberg'in 1 milyar dolarlık teklifini reddederek Thinking Machines Lab'te kalmayı tercih etti. Meta, Tulloch teklifi kabul etmeyince bu kez de şirketin diğer çalışanlarına teklif götürdü. Thinking Machine Lab çalışanları arasında hiç kimse Zuckerberg'in astronomik maaş teklifleriyle ilgilenmedi. Murati'nin şirketindeki hiçbir çalışanın Meta'ya geçmeyi kabul etmemesi, Silikon Vadisi'nde nadir görülen bir sadakat örneği olarak yorumlandı.

Thinking Machines Lab'in kurucusu Mira Murati

İKNA ETMEK İÇİN ŞAHSİ MESAJLAR GÖNDERDİLER

The Wall Street Juornal'ın haberine göre, Tulloch, Meta'nın yoğun işe alım çabalarının odak noktasındaydı. Zuckerberg ve Meta'nın süper zeka laboratuvarının yöneticisi Alexandr Wang, Tulloch'u ekibe katılmaya ikna etmek için şahsi telefonuna kişisel mesajlar gönderdi.

Avustralyalı Tulloch, Sidney Üniversitesi'nden en yüksek ortalamayla mezun olduktan sonra Facebook'ta makine öğrenimi üzerine çalışmaya başlamıştı. Kısa sürede şirketin en seçkin mühendislerinden biri haline gelen Tulloch, 2016'da OpenAI'nin dikkatini çekmişti. O dönemde Elon Musk'a gönderilen bir e-postada, Tulloch'un Facebook'ta yılda 800 bin dolar kazandığı ve maaşında büyük bir kesinti yapmak istemediği belirtilmişti. Tulloch, 7 yıl sonra OpenAI'ya katılmıştı.

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Meta'nın sözcüsü Andy Stone, çıkan haberlere yanıt vererek, iddiaları "yanlış ve abartılı" olarak nitelendirdi. Stone, şirketin hiçbir zaman Thinking Machines Lab'i satın alma niyetinin bulunmadığını dile getirdi.

Meta CEO'su Mark Zuckerberg

YAPTIKLARI İŞİ GİZLİ TUTUYORLAR

Thinking Machines Lab'in tam olarak ne üzerinde çalıştığı henüz netlik kazanmış değil. Şirket, yapay zeka sistemlerini daha anlaşılır ve özelleştirilebilir hale getirme misyonuyla yola çıktığını duyurmuştu. Murati, yakın zamanda çok modlu bir yapay zeka üzerinde çalıştıklarını ve ilk ürünlerini önümüzdeki aylarda piyasaya süreceklerini açıkladı.

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META, YAPAY ZEKA ALANINDAKİ YETENEKLERİ HEDEFLİYOR

Meta, son dönemde yapay zeka alanındaki yetenekleri bünyesine katmak için agresif bir strateji izledi. Meta'nın son dönemde OpenAI'dan en az 10 çalışanı transfer ettiği, bunlar arasında Çinli araştırmacı Shengjia Zhao'nun da bulunduğu öğrenildi. Zhao, Meta'nın yeni süper zeka ekibinin başına getirildi.

OpenAI'nin bir diğer kurucusu Ilya Sutskever ise yeni girişimi Safe Superintelligence (SSI) ile dikkat çekiyor. Sutskever, çalışanlarının LinkedIn profillerinde SSI'da çalıştıklarını belirtmemelerini sağlayarak rakiplerin dikkatini çekmemeye çalışıyor. Sutskever'ın, Zuckerberg'in satın alma teklifini de reddettiği bildirildi.

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ÇALIŞANLARI İKNA ETMEK İÇİN YÜKSEK ÜCRET YETERLİ DEĞİL

Yapay zeka yetenekleri için verilen mücadelede büyük şirketlerin finansal gücünün her zaman yeterli olmadığı görülüyor. Bazı araştırmacılar, yüksek maaş ve hisse tekliflerine rağmen şirketlerinde kalmayı tercih ediyor. Thinking Machines Lab çalışanlarının kararı da bu eğilimin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Thinking Machines Lab'in ofisi, San Francisco'nun Mission Bölgesi'nde, OpenAI'ın sadece birkaç blok ötesinde bulunuyor. Şirketin kültürü, OpenAI'nin Bell Labs'tan esinlenen arkadaşlık ortamına benzer şekilde egosuz bir hiyerarşi üzerine kurulu.