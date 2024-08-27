Zuckerberg'den itiraf: 'Biden yönetimi baskı yaptı'

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Sosyal medya platformu Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, ABD Başkanı Biden yönetiminin, META şirketindeki sosyal ağlarda paylaşılan bazı içeriklerin sansürlenmesi için kendisine baskı yaptığını itiraf etti.

ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi Başkanı Jim Jordan'a hitaben mektup yazan META şirketinin CEO'su Zuckerberg, 2021'deki Biden yönetiminden yetkililerin “mizah ve hiciv de dahil olmak üzere COVID-19 ile ilgili belirli içerikleri sansürlemesi için defalarca baskı yaptığını” söyledi.

Financial Times'ta yer alan habere göre, baskıları kabul etmedikleri için Biden'ın üst düzey yetkililerinin memnuniyetsiz kaldığını belirten Zuckerberg, bu seçim döneminde siyasi olarak "tarafsız" olmayı amaçladığını söyledi.

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Sosyal medya platformu X'te paylaşım yapan Zuckerberg, "Hükümet baskısının yanlış olduğuna inanıyorum ve bu konuda daha açık sözlü olmadığımız için üzgünüm" dedi ve "Herhangi bir yönetimden gelen baskı nedeniyle içerik standartlarımızdan ödün vermememiz gerektiğini güçlü bir şekilde hissediyorum ve böyle bir şey tekrar olursa geri adım atmaya hazırız" sözlerini paylaşımına ekledi.

Seçim dönemine ilişkin konuşan Zuckerberg, "Amacım tarafsız olmak. Hiçbir şekilde seçim döneminde rol oynamamak ya da rol oynuyormuş gibi görünmemek. Bu yüzden bu dönemde herhangi bir katkı yapmayı planlamıyorum" diye yazdı.

BEYAZ SARAY: 'KAMU SAĞLIĞINI VE GÜVENLİĞİNİ KORUMAK İÇİN...'





Beyaz Saray, Zuckerberg'ün itiraf mektubuna ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, “Ölümcül bir pandemi ile karşı karşıya kalındığında, bu Yönetim kamu sağlığını ve güvenliğini korumak için sorumlu eylemleri teşvik etti” denildi.

Açıklamada ayrıca, "Bu konudaki tutumumuz açık ve tutarlıydı. Teknoloji şirketlerinin ve diğer özel aktörlerin, sundukları bilgiler konusunda bağımsız seçimler yaparken, eylemlerinin Amerikan halkı üzerindeki etkilerini de dikkate almaları gerektiğine inanıyoruz” ifadeleri yer aldı.

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HUNTER BIDEN İDDİASI

Mektupta Zucberg ayrıca, Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden hakkında New York Post'ta yayımlanan haberlerin ardından FBI tarafından uyarıldığını söyledi.

Zuckerberg, Biden ailesine karşı potansiyel bir Rus dezenformasyon kampanyası konusunda uyarılmasının ardından, Hunter Biden haberlerinin arka planda kalmaması gerektiğini ve çıkan haberin Rus dezenformasyonu olmadığının ortaya çıktığını belirtti.