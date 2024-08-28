Zuckerberg itiraf etti: Beyaz Saray sansür için baskı yaptı

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“2021’de, Beyaz Saray da dahil olmak üzere Biden Yönetimi’nden üst düzey yetkililer, ekiplerimize aylarca mizah ve hiciv de dahil olmak üzere belirli COVID-19 içeriklerini sansürlememiz için baskı yaptı” diyen Zuckerberg, “hükümet baskısının yanlış olduğuna inanıyorum ve bu konuda daha açık sözlü olmadığımız için pişmanım” dedi.

FBI DA KARIŞMIŞ

Zuckerberg ayrıca Federal Soruşturma Bürosu’nun 2020 seçimlerinden önce Demokrat Parti başkan adayı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’ın yurtdışında yolsuzluk yaptığı yolundaki haberin baskılanmasını istediğini belirtti. “FBI, 2020 seçimleri öncesinde Biden ailesi hakkında olası bir Rus dezenformasyon operasyonu konusunda uyardı” diyen Zuckerberg, haberin çıktığı New York Post’un iddialarını incelemek için teyit ekibine görev verdiğini ve sonucu beklerken haberin görünürlüğünü azalttıklarını itiraf etti.