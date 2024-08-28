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Zuckerberg itiraf etti: Beyaz Saray sansür için baskı yaptı

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#Zuckerberg#Beyaz Saray#Sansür
Zuckerberg itiraf etti: Beyaz Saray sansür için baskı yaptı
Yunus PAKSOY
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2024 07:00

Facebook, Instagram, Threads ve WhatsApp’ın sahibi Mark Zuckerberg, ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi Başkanı Jim Jordan’a yazdığı mektupta çarpıcı itiraflarda bulunarak bazı içeriklerin kaldırılması için baskı gördüklerini belirtti.

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“2021’de, Beyaz Saray da dahil olmak üzere Biden Yönetimi’nden üst düzey yetkililer, ekiplerimize aylarca mizah ve hiciv de dahil olmak üzere belirli COVID-19 içeriklerini sansürlememiz için baskı yaptı” diyen Zuckerberg, “hükümet baskısının yanlış olduğuna inanıyorum ve bu konuda daha açık sözlü olmadığımız için pişmanım” dedi.

FBI DA KARIŞMIŞ

Zuckerberg ayrıca Federal Soruşturma Bürosu’nun 2020 seçimlerinden önce Demokrat Parti başkan adayı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’ın yurtdışında yolsuzluk yaptığı yolundaki haberin baskılanmasını istediğini belirtti. “FBI, 2020 seçimleri öncesinde Biden ailesi hakkında olası bir Rus dezenformasyon operasyonu konusunda uyardı” diyen Zuckerberg, haberin çıktığı New York Post’un iddialarını incelemek için teyit ekibine görev verdiğini ve sonucu beklerken haberin görünürlüğünü azalttıklarını itiraf etti.

 

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#Zuckerberg#Beyaz Saray#Sansür

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